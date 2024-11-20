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▲柯羅非常喜歡在台灣丟垃圾，每次聽到垃圾車的音樂都非常開心，因為他覺得這是一個很特別的活動，在等垃圾車時可以和左鄰右社聊天討論近況。（圖／翻攝自柯羅Threads＠iamkeluo）

▲柯羅附上開心倒垃圾的影片，雀躍身影在一排台灣民眾當中顯得十分可愛。（圖／翻攝自柯羅Threads＠iamkeluo）

烏克蘭籍網紅柯羅目前居住在台灣，他經常分享在台中有趣的日常生活，吸引不少民眾追蹤。而柯羅近日PO文分享，他非常喜歡在台灣丟垃圾，每次聽到垃圾車的音樂都很開心，覺得這個活動很有意思，「甚至有一點浪漫的感覺」，貼文一出讓1.7萬名台灣網友笑翻，紛紛直呼「第一次看到有人丟垃圾丟得那麼快樂」，還有人分享身邊外國人也超愛台灣人倒垃圾的場景，似乎成為一種另類喜好。柯羅昨（19）日在Threads上發文，表示他非常喜歡在台灣丟垃圾，每次聽到垃圾車的音樂都非常開心，因為他覺得這是一個很特別的活動，在等垃圾車時可以和左鄰右社聊天討論近況，更附上他開心倒垃圾的影片，雀躍身影在一排台灣民眾當中顯得十分可愛，也讓旁邊同樣要倒垃圾的阿伯忍不住冒出困惑表情。貼文曝光後，吸引1.7萬名台灣網友前來按讚，眾人紛紛笑喊，「後面的阿北覺得傻眼，looks funny」、「倒垃圾被你倒的好有態度」、「看到你這麼開心，還以為你是在領物資」、「我快笑死，根本不像民眾，像環保局在拍形象照」、「板橋可以幫丟嗎謝謝，當作互惠，一二四五日晚上」、也有不少分享，身邊的外國人確實都很愛在台灣倒垃圾，「原來不是只有我老公，每次去台灣，就迫不及待的想看大家丟垃圾」、「以前補習班的英文外師說，他剛來台灣第一次聽到垃圾車的音樂的時候超開心，因為〈給愛麗絲〉在他的國家是冰淇淋車的音樂，所以他很興奮地衝下去想要買冰淇淋，結果發現是垃圾車⋯」。事實上，台灣垃圾車搭配〈給愛麗絲〉的緣由有兩個說法，第一是當年衛生署署長許子秋聽到女兒練習鋼琴時彈奏貝多芬的〈給愛麗絲〉，覺得非常動聽，因此決定採用為垃圾車固定配樂；另一說法則是，台灣首位醫學博士杜聰明，某天突發奇想替垃圾車配上〈給愛麗絲〉的音樂，才一直沿用至今。至於〈少女的祈禱〉則是台灣當年為取代人力手拉車的垃圾清運方式，讓台北市正式進入機械化清運垃圾時代，因此向德國採購21輛垃圾車，而德國垃圾車原先就配有〈少女的祈禱〉音樂，因此順利成章地繼續使用當作台灣垃圾車配樂。有趣的是，〈少女的祈禱〉在美國、澳洲等國家，是冰淇淋車的專屬配樂，因此才會有許多外國人在台灣一聽到〈少女的祈禱〉，興奮地衝出來要買冰淇淋，才發現原來這在台灣是垃圾車的代表配樂。