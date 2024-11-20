2024年世界棒球12強賽，將在明（21）日開始進行超級循環賽，而中華隊更以4勝1敗佳績列 B 組第二名前往東京，已締造歷史最佳成績，也讓全台灣人民都被感動。對此，更有棒球迷喊話，希望只觀賞國際賽的球迷，未來能繼續支持台灣棒球，沒想到下方出現許多「1日球迷」宣示明年會入場支持中職，更釣出中職會長蔡其昌本人回應。
WBSC世界棒球12強賽預賽，中華隊表現相當傑出，5場賽事投手群失分僅10分，防禦率僅1.80，為12強賽事中12支隊伍中最低最優的數據，打擊部分也出現5戰6轟，團隊打擊率2成58，共安打42支，創造22分打點，投打俱佳的表現，也讓大批球迷紛紛開始領起道歉表，向這些選手們致上最高敬意。
對此，就有位長期支持中華職棒的球迷，在Threads上發文喊話，表示自己真心希望這次看12強賽的一日球迷們，明年都可以轉換成「CPBL中職球迷」，挑一兩位喜歡的球員，然後支持他的球隊、他的隊友，有空時就來看球賽，讓台灣職棒的優秀成員，能受到更多球迷喜愛。
貼文曝光後，立刻有許多中職球迷紛紛按讚認同，也有許多從「1日球迷」身分蛻變成新球迷的網友回應，「我以前只看MLB，明年要進球場支持台鋼，被柏清圈粉了」、「我們家沒去看過現場，已跟我爸說好明年進大巨蛋看球」、「會以實際行動支持台灣的棒球」、「陳傑憲應該圈超多粉的，太帥了」。而留言處也出現12強賽中華隊領隊兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌：「代表中華職棒，謝謝您」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，就有位長期支持中華職棒的球迷，在Threads上發文喊話，表示自己真心希望這次看12強賽的一日球迷們，明年都可以轉換成「CPBL中職球迷」，挑一兩位喜歡的球員，然後支持他的球隊、他的隊友，有空時就來看球賽，讓台灣職棒的優秀成員，能受到更多球迷喜愛。
貼文曝光後，立刻有許多中職球迷紛紛按讚認同，也有許多從「1日球迷」身分蛻變成新球迷的網友回應，「我以前只看MLB，明年要進球場支持台鋼，被柏清圈粉了」、「我們家沒去看過現場，已跟我爸說好明年進大巨蛋看球」、「會以實際行動支持台灣的棒球」、「陳傑憲應該圈超多粉的，太帥了」。而留言處也出現12強賽中華隊領隊兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌：「代表中華職棒，謝謝您」。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。