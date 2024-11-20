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▲蔡淑臻高調認愛。（圖／資料照，記者吳翊緁攝）

蔡淑臻近來被拍到和身高近185公分的小鮮肉約會，兩人牽手、共吃同一根冰棒，像極了熱戀中的情侶，蔡淑臻和李沛旭分手4年，一直對外說沒有遇到心儀的對象，而此次經紀公司伊林也大方回應，「兩人是正在交往中的朋友。」據悉這位小鮮肉小蔡淑臻12歲。蔡淑臻戀情曝光，經紀公司伊林代為回應，表示兩人正在交往中，不過目前還在磨合階段，「因為還不是那麼穩定，所以拜託大家能多給淑臻一點空間。因男方不是圈內人，她擔心曝光後會影響男方的工作跟生活，非常保護這段關係。」蔡淑臻月初時出席公益活動，當時被問到感情狀況，她表示，「」她和前男友李沛旭因《犀利人妻》相識相戀，愛情長跑8年最後分手收場，李沛旭也在2022年和圈外女友結婚，如今蔡淑臻也找到歸屬，粉絲都替她開心。