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勞動部勞發署北分署發生公務員輕生事件，各界直指是北分署長謝宜容霸凌所致。勞動部昨（19）日公布調查報告，內文提到謝宜容是對同仁工作上要求「目的良善」。勞動部長何佩珊今（20）日在質詢台頻繁被問到「目的良善」一詞，最終坦言用語錯誤，並忍不住在台上落淚。據調查報告，「關係人乙（謝宜容）對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果……」國民黨立委廖偉翔上台先問，什麼是「目的良善」？何佩珊隨即忍不住在台上落淚，久久不發一語，隨後表示謝宜容確實出現霸凌行為，「『目的良善』這樣的用語錯了！」承認調查報告寫錯了，會依照委員會決議重做調查報告。廖偉翔質疑，吳員輕生時間是4日，但是啟動調查時間卻是9日，質疑是不是這由這段期間去「壓新聞」。何佩珊說明，「我們沒有能力壓新聞」，但為了尊重家屬，所以坦承啟動調查時間比較慢，為此感到抱歉。廖偉翔要問何佩珊本人能不能摸著良心嘗試把事件壓掉、吃案？何佩珊強調，絕對沒有這件事，如果有將會負起政治責任，將會以下台以示負責。但廖偉翔隨即提出，何佩珊確實有接觸民進黨副秘書長何博文，去接觸這起案件主要爆料民進黨新北市議員李宇翔，被認為涉嫌施壓。如果不是施壓，一個議員服務處沒有那麼難聯繫，為什麼不用正當管道，何必透過中央黨部高層去接觸？何佩珊解釋，「你認為後來李議員有停止對我的監督嗎？」，廖偉翔卻反駁有施壓不等於有效，再追問何佩珊是否需要負責任，她停頓12秒後再次否認「我不認為這是吃案！」國民黨立委蘇清泉上台則說，今天是11月20日，正好上任半年。當被問到上任半年給自己打幾分，何佩珊只說，「我不及格，我承認我不及格。」談到針對勞發署霸凌案的心得，這次是個很有意義的教訓，她也是第一次進到行政部門，所以也很陌生官僚體系，「所以也非常戒慎恐懼」，忽略了文官體制有難以掌控的陋習，跟當今民主體制有很龐大鴻溝，社群網路跟媒體對於文官凌遲跟剝削是不遑多讓，「我也很心疼我的文官」，看到他們辛苦應付外界的質疑跟謾罵，認為是文官體制困境。