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投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵股價上漲近5%，連帶推動科技股的表現，美股四大指數昨（19）日漲多跌少，也激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲24.11點、來到22872.91點，不過盤中權值股熄火，拖累指數由紅翻黑，再加上今日台指期結算，尾盤迎來賣壓，終場下跌160.44點或0.7%，收在22688.36點，失守5日線，成交量為3768.75億元。大盤衝高拉回，中小型股也同步後繼無力，櫃買指數以256.5點開出，最高一度來到257.7點，午盤過後遇到賣壓，終場下跌0.47點或0.18%，收在255.82點，不過5日線有守，成交量為860.21億元。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、陽明、鴻準、中信金、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻準、陽明、長榮。權值股跌多漲少，權王台積電以1045元開出、上漲5元，盤中最高一度來到1050元，可惜隨後遇到賣壓襲擊翻黑，最低一度來到1020元，終場下跌15元或1.44%，收在1025元，失守5日線，拖累大盤指數就有122點，也就是說今日有7成以上的跌點都是來自於台積電；鴻海是權值三雄中唯一守紅盤的，今日以206.5元開出、上漲3元，盤中最高一度來到208.5元，上漲5元，終場上漲2.5元或1.23%，來到206.5元，不過日K呈現連5黑，5日線得而復失，挹注大盤指數就有11點；聯發科則是以1285元開出後，最高一度來到1300元，盤中遇到賣壓襲擊，最低一度來到1260元，終場收在1275元，下跌10元或0.78%，月線得而復失，5日、10日、半年線失而復得，拖累大盤指數就有5點。今日賣壓主要來源也是跟權值股連動較深的電子族群，半導體股整體走弱，錼創科技-KY創下跌逾5%，華泰下跌逾4%，穎崴、精材下跌逾3%，晶心科、創意、菱生、南亞科下跌逾2%；連帶設備股也同步走弱，易發下跌逾4%，聖暉、陽程下跌逾3%，豪勉、川寶、旺矽、翔名、晶彩科下跌逾2%。IC設計族群也有賣壓，倚強科下跌逾5%，晶豪科、宜特下跌逾3%，世紀、芯鼎、松翰、晶心科、創意、立積、盛群、創惟、點晶、天方能源、鈺創、類比科、亞信下跌逾2%。鴻海雖然逆勢走高，但鴻家軍表現整理來說是走弱的，其中鴻準賣壓最重，鴻海公告子公司寶鑫國際投資以每股均價94.065 元，處分轉投資機殼廠鴻準1.4 萬張，交易金額13.21億元，處分利益2.03億元，消息也衝擊到鴻準今日股價被打到跌停價84.5元，其他跟著被打到跌停的是瑞祺電通，其餘個股也跟著走弱，台通、乙盛-KY、陽程下跌逾3%，GIS-KY、台揚、廣宇下跌逾2%。不過資金也開始轉往非電族群，以生技股表現最為亮眼，泰福-KY、順藥亮燈漲停，訊聯上漲8%，訊聯基因上漲近8%，保瑞上漲逾5%，科妍、慧智、永信、藥華藥上漲逾3%，天良、醫影、晟德、昱展新藥、北極星藥業-KY上漲逾2%。航運股今日也有逆勢走高的表現，陽明上漲逾3%，中櫃、萬海上漲逾1%，長榮航、台驊投控也逆守紅盤。車電族群也有表現，受惠於特斯拉昨日上漲逾2%，資金也開始追捧台灣相關個股，其中長園科、中華亮燈漲停，立凱-KY上漲逾8%，宇隆上漲逾6%，橙的上漲逾3%，裕隆、同致上漲逾2%。網通族群也有零星點火，兆勁亮燈漲停來到16.7元，鋐寶科技上漲逾5%，上詮上漲逾5%，東訊、智邦、友勁、星通上漲逾3%。此外，個股表現可以看到，中信金今日也有資金進駐，成交量超過15萬張，位居個股成交量排行榜第四名，中信金控昨日舉行法說會，對於明年股利發放是否有機會達2元以上，中信金總經理高麗雪表示，有機會、有能力的。消息也激勵中信金今日開高走高，最高一度來到38.1元，終場則是上漲1.2元或3.26%，收在38.05元。