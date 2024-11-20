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勞動部北分署員工日前在辦公室內輕生，疑似生前遭到分署長謝宜容職場霸凌，震驚社會。勞動部遭爆今年二月就有收到基層投訴，分署長謝宜容當時即遭到勞動部次長約談，沒想到結果是次長走人。對此，媒體人黃揚明直指，「貓膩就在這裡！為什麼不敢查？謝宜容被約談，難道是因為表現太好？約談內容是什麼？」黃並指名當時約談謝宜容的前次長王安邦，趕快把跟謝宜容的約談內容是什麼講出來，「說不定現在講出來，賴清德還會覺得你救了他。」黃揚明昨（20）日在《大新聞大爆卦》節目中指出，有立委爆料謝宜容上任一年半內幾十人離職，不過現任同事都擔心自己成為下一個黑名單，當然沒人敢講真話，「要調查就應該去問那些已經請調的人，工作上面遇到什麼困難？有沒有類似所謂職場霸凌？或是主管行事風格是否有爭議？應該去問這些人。」黃揚明狠批，民進黨議員都已經收到這麼多陳情信，這次事件主角勞動部貴為中央部會，連民進黨議員都看不下去了，行政部門還說陳情爆料都不是事實，聽得下去嗎？看得下去嗎？黃揚明表示，勞動部今年二月就收到基層投訴謝宜容，當時謝便遭前次長約談，但直到前次長520走人這期間，為什麼都沒有處理？二月的時候有沒有處理，監察院該查清楚。