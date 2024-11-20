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台灣高鐵今（20）日宣布「T-EX行動購票」App，即日起新增字體大小切換功能外，智慧語音購票服務也新增支援直接透過Apple Pay或Google Pay行動支付完成付款。台灣高鐵的「T-EX行動購票」App過去無法調整字體大小，許多民眾反映不便民。為了滿足民眾需求，台灣高鐵表示，即日起新增字體大小切換功能，民眾將App更新到6.90以上版本，就可以依照自身需求將畫面切換成容易閱讀的字體大小。台灣高鐵表示，「T-EX行動購票」App的智慧語音訂票功能，讓旅客可以直接使用語音或輸入文字提出訂票需求，且更新到6.90以上版本的App，以智慧語音服務完成訂票後，可以直接選擇以Apple Pay或Google Pay完成付款。此外，另有一款提供會員服務及乘車資訊查詢的「台灣高鐵App」讓旅客可以在線上續購定期票或回數票。台灣高鐵表示，旅客首次購買定期或回數票後，即取得實體票卡，後續只要透過「台灣高鐵App」登登錄票卡資訊，即可進行線上續購，續購完成、於下次乘車前，只要持卡至車站閘門附近的「搭乘資訊查詢機」進行「靠卡」、將購買的定期/回數票下載至卡片中，即可進站搭車。