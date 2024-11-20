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勞動部公務員疑似受到職場霸凌輕生風波越演越烈，社群平台上爆出，疾管署也有「土皇帝」作風彪悍且無理，導致人員流動率高。對此，疾管署今（20）日回應，雖未接獲申訴或檢舉，但仍會在兩個月內儘速完成調查。勞動部勞動發展署北分署4日發生吳姓資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室輕生，近期社群平台上也爆出疾管署有一名「土皇帝」，為整備組組長，112年5月到任後，離調人員高達3成，明顯異常，還刻意壓人6個月以上不讓調職，調職後的空缺，因為聽聞該長官作風彪悍且無理導致目前單位內部工作量暴增。該網友也說，該主管個性缺乏耐心，每日緊逼進度更新，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，有催促急上線的亮點政策出包還會推卸責任要底下的人背鍋；例如會議前要求訂某家便當，當天看到又說這家已經吃膩了不要吃，讓底下同仁誠惶誠恐，甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？導致許多人寧願降調也想儘速逃離。對此，疾病管制署今日表示，經檢視近期雖未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已於當日決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，該小組現已成立，包含2位具法律或心理諮商專長之外部專家，將於上述職場霸凌作業規定之期限(兩個月內)儘速完成調查。疾管署進一步說明，該組調職及辭職率高達37%高於全署平均12%為全署最高單位一事，係因新冠中央流行疫情指揮中心解編後仍業務繁重，負責物資整備任務之收尾作業，同時亦負責其他重要疫後工作包括：推動傳染病防治醫療網改革計畫、每年秋冬流感疫苗採購及接種作業等。疾管署也說，近一年已陸續進行人力調整以維持該組業務正常運作。同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過前述專案小組之訪查一併進行了解。