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▲嘉義縣今（20）日下午12:23台灣南部發生芮氏規模4.6地震。（圖／中央氣象署提供）

嘉義縣今（20）日下午12:23發生芮氏規模4.6地震，震央在嘉義縣義竹鄉，最大震度4級。而近日南台灣頻繁的地震也引發民眾關注，中央氣象署地震測報中心主任吳建富表示，對比去年同時期同區域數據，今年顯著有感相較去年確實多了約4倍，不過台灣本來就是地震好發區，且西半部地震多數是「淺層地震」，局部搖晃會比較明顯，民眾也會更容易感受到有感晃動。吳建富表示，嘉義縣今（20）日下午12:23發生芮氏規模4.6地震，從觀測角度來看已經不是0403餘震，可能是盲斷層或破碎帶，雖然規模4.6地震不能算是主震強度，不過該地區後續還是有機會發生零星地震，提醒民眾還是要做好防災準備。他也進一步說明，台南、嘉義地震的能量來源，同樣是來源於台灣東部板塊碰撞，也就是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞發生的地震，雖有70%發生在東部，不過能量也會遞移到西半部，但西半部地震的特點地震深度約15~20公里，對局部影響較大、震央搖晃明顯，不過範圍侷限較小，以嘉南地區發生地震為例，有感搖晃地區最多到台中。而今年嘉南地區地震比較多，跟去年同期同地區相比，2023年顯著有感地震只有3個，今年累積至今已有13個，大約翻了4倍；而小區域有感地震76個，相較去年26個，翻了3倍，不過他也提醒民眾不需要過於恐慌，台灣本就在地震好發區，以規模3、4的地震來看，台灣一年平均約有4萬個地震，未來嘉南地區地震是否會趨於平靜，氣象署也會持續觀測地震數據，最重要的是要提早做好防災準備，固定好容易掉落的物品。