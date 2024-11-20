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▲江美琪（右）上那那大師（左）的節目，還原當年「搶救小美」大作戰企劃。（圖／小鋼砲娛樂提供）

療癒天后江美琪（小美）最近發行全新專輯《圓的？圓的！》，預告將在明年1月舉辦睽違許久的演唱會，睽違多年再度上那那大師節目高歌療癒現場工作人員，還模仿當年歌唱比賽戰友蔡依林唱歌，那那大師更大讚：「出道25年，江美琪的聲音依舊保有非凡實力，而且具有強大的獨特性。」不過江美琪出道後的發展其實沒有想像中順利，起初甚至被稱為「賠錢歌手」，唱片公司甚至發起「搶救小美大作戰」企劃，所幸她後來靠著抒情歌曲打入市場。江美琪先前曾上過那那大師專訪歌手的節目，當時2人在節目上建立起好交情。相隔多年江美琪再次造訪那那大歌廳，開場就獻唱一連串熱門金曲，包含〈愛哭鬼〉、〈我多麼羨慕你〉、〈雙手的溫柔〉、〈親愛的你怎麼不在身邊〉等，展現細膩唱功。對於出道25年，擁有無數經典好歌，至今仍保有高傳唱度，小美謙虛表示：「很感謝能在歌唱之路走到現在，這一切都要歸功當年恩師姚謙的幫忙，沒有他就沒有今日的江美琪。」而江美琪剛出道也充滿話題，除了辮子頭造型引人注目，專輯名稱以《我愛王菲》大方坦率對偶像的喜愛，那那大師特別出考題跟小美一起大玩「誰是王菲真粉絲」的猜歌遊戲，結果第一題就出錯的她，立刻崩潰尖叫，笑翻現場所有人，幸好後面題目都順利答對，才保住「王菲鐵粉」的面子。回想當年出道記憶，公司原本希望把江美琪塑造成唱跳歌手，甚至還在新人發片記者會上大秀舞蹈，看到那那整理的影片時，江美琪驚呼：「那時公司希望我能朝動感歌手路線發展，但記舞步真的太難了，還好最後有放棄。」事實上，江美琪當年也是因為參加歌唱比賽被發掘而出道，一起參加比賽的戰友還有蔡依林，同期的兩人在當時留下美好緣分。可惜以個性女聲出道的江美琪，前2張專輯成績卻不如預期，甚至透露有媒體封她「賠錢歌手」，唱片公司還曾發起「搶救小美大作戰」企劃，倘若第三張專輯銷售再未達標，就可能結束歌手生涯。所幸江美琪後來的專輯抒情歌曲成功打入市場，專輯銷售數字也成功達標，她才能繼續唱下去。如今一路走來這麼多年，不僅每次專輯銷售數字都很漂亮，日前演唱會門票開賣也被秒殺，已不是當初需要搶救的青澀歌手。