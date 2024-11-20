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勞動部勞動發展署北分署員工疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，勞動部長何佩珊19日開記者會宣布調查結果，但內容明顯官官相護，不只謝宜容未現身道歉，報告甚至還稱謝宜容雖嚴厲但「目的良善」。到底為什麼處理不了謝宜容？這是勞動部遭炎上的主因，身為勞工主管機關的部長，若對霸凌者輕輕放過，將會讓千萬勞工心寒，何佩珊不如趁早下台。從何佩珊19日記者會，再到20日立法院答詢內容，明顯可以看出何佩珊的無奈，不斷重申，「我也很難過」、「我已經在調查了」、「所以我懲處了」。何佩珊過去擔任行政院副秘書長，負責部會間協調，如今在520後空降勞動部，要管理龐大的官僚體系似乎力有未逮，更何況，謝宜容早已「惡名昭彰」，各界爆料的黑歷史越來越多，冰凍三尺非一日之寒，這都是勞動部長期縱容的惡果，不是何佩珊上任才開始。但謝宜容到底後台有多硬？2月時就有基層爆料謝宜容霸凌，當時負責調查的勞動部次長王安邦事後自請離職。連次長都動不了，當時的勞動部長、也是一手提拔謝宜容的許銘春成眾矢之的。而許銘春背後，就是現任監察院長陳菊。何佩珊否認此案與黨內派系有關，但言談表情又似乎有難言之隱。難道何佩珊的後台，比不過謝宜容的後台？或許此案無關派系內鬥，也或許何佩珊只是接替許銘川的爛攤子，深感委屈。但何佩珊處處幫謝宜容著想，擔心謝宜容情緒不佳、擔心沒有單位願意接收謝宜容，看在民眾眼裡，如此包容霸凌者，又會做何感想？部長對於下屬霸凌都不願或不敢處理，一般勞工遇到職場霸凌，勞動部會硬起來主持公道嗎？一名公務員之死，讓大家看到，包括打假卡、用LINE轟炸等職場常見的陋習不只是在一般民間，在勞動部內也層出不窮，勞動部不思檢討，與慣老闆一樣推給人力不足，悲劇發生時又想大事化小，何佩珊若抱持這樣消極心態，已不適任再擔任勞動部長。