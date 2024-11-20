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勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似遭霸凌輕生，勞動部昨日公布8頁的案件調查報告，但內容稱「謝宜容對同仁工作上之要求，目的良善」，引發輿論炸鍋。台北市議員林亮君今（20）日表示，報告內容十分荒謬，無疑是要告訴老闆、主管，高壓無理的管理方式沒問題，這讓廣大的年輕勞工完全無法接受，呼籲行政院一定要出面給交代。林亮君指出，從報告的調查內容，針對分署長謝宜蓉權力濫用行為及工作過度要求等情節的調查中，確實可以看出分署長的情緒控管及高壓無理的管理方式已經相當不適任，但是對於謝宜蓉的行為，報告內容卻寫到「對同仁工作上之要求，目的良善，乃有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷」，十分荒謬。林亮君批評，難道調查報告的意思是，勞動部想帶頭告訴全台所有老闆、主管，這樣管理的方式沒問題？作為守護廣大勞工權益的最高機關，勞動部這樣的調查報告讓廣大的年輕勞工令人無法接受。針對本案，勞動部長何佩珊今日更引述漢娜鄂然「平庸的邪惡」，表示應查明是不是普遍存在於官僚科層體系才導致悲劇，林亮君痛批「拜託，差不多一點」，現實上已經有多名同仁無法忍受謝分署長的高壓離職，甚至有人離世，部長居然還要來檢討官僚體系「難道是要包庇分署長？」林亮君怒批，勞動部長還說要等週五再帶謝分署長出來道歉，非常離譜，「等什麼等？北分署同仁遭到這樣的高壓對待，忍受惡劣的勞動環境，等改善都等多久了，一句及時的道歉都不夠了，連出面道歉也要等」，直言行政院必須出面給大家一個交代。