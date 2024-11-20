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▲古林睿煬小檔案。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊王牌投手、也是今年中職年度MVP古林睿煬，在今年季後行使旅外自由球員權利，今（20）日確定與日本職棒太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊達成簽約共識。2018年中華職棒季中選秀會，古林睿煬第1輪第2順位，以第1指名加入統一7-ELEVEN 獅開啟職棒生涯，2019~2020年古林睿煬主要在獅隊二軍出賽養成，自2021年起古林睿煬 成為獅隊重要本土先發一員，去年杭州亞運的國際賽繳出亮眼成績，今年球季古林睿煬顯著 成長，無論在球技、心態更趨穩定，今年球季繳出10勝2敗，防禦率1.66，奪下聯盟防禦 率王及2024中華職棒年度MVP大賞，以125局投球飆出150次三振，成為獅隊主力王牌投手。先前傳出日職中央聯盟橫濱DeNA海灣之星及火腿均與獅隊接洽，最終由火腿獲得議約權，今日確定加盟火腿後，火腿首席棒球總管栗山英樹表示，從今年賽季初就多次來台考察古林睿煬的狀態，「從賽季初以來，我已經多次前往台灣觀察與去年相比他在投手丘上的存在感增加了，我的印象是他成長得很快，不僅速球有吸引力，而且他的變化球準度也進一步提高，我相信未來還有很大的成長空間」古林睿煬在加盟火腿後，也表示期待為球隊做出更多貢獻，「首先，我要感謝北海道日本火腿鬥士隊與我聯繫。我非常榮幸能夠加入火腿並能夠加入日本職棒。隊上已經有很多優秀的球員，也有一些我喜歡的球員，我只想盡快見到大家，一起談論棒球，我會繼續提高我的水平，盡我所能為球隊做出貢獻。」古林睿煬小檔案年齡：24歲婚姻：已婚原屬球隊：中華職棒---統一7-ELEVEn獅新加盟球隊：日本職棒---北海道火腿鬥士今年薪資：月薪33萬今年戰績：10勝2敗，防禦率1.66中職紀錄：中華職棒防禦率王：2024中華職棒年度最有價值球員獎：2024中華職棒最佳十人獎（投手）：2024