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▲許多好市多會員皆指出，按照往年經驗來看，黑五家電商品折扣力度最強，優惠甚至遠勝電商平台雙11。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多黑五包含黃金、家電、床墊及保健食品等都是必搶商品，且現場還有許多隱藏版商品，建議一定要提早到好市多搶購。（圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」11月25日至12月1日即將盛大登場，這個一年一度重大優惠活動，讓許多會員摩拳擦掌準備搶購，紛紛討論必買清單、折扣優惠等資訊。有資深會員提供黑五搶購攻略，表示按照往年經驗來看，家電商品折扣力度最強，優惠甚至遠勝電商平台雙11，加上黑鑽卡最高回饋可達6%，包含黃金、家電、床墊及保健食品等都是必搶商品，且現場還有許多隱藏版商品，建議一定要提早到好市多搶購。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，分享他，「很多東西每年真的就是等這一檔」，因此好奇問：「不知道大家有沒有在黑五買過什麼物超所值的東西，是希望今年也可以出現的？想提早準備一下清單，到時候好做比價。」對此，不少網友分享必買清單，「黑五買家電最殺，幾乎找不到更便宜的」、「黃金敢特價我就買」、、「買過最滿意的就是床墊」。也有內行人透露，好市多黑五優惠有，甚至有店員表示，好市多重視黑五檔期勝過雙11，「雙11是電商炒作出來的。」有資深會員提供好市多黑五購物攻略，除了要提前準備好清單，並在之外，也，光是拿到6%回饋就已足夠實惠；若是購買數量不多的商品，，避免賣場內塞車擠爆。另外若消費金額預計超過10萬，，拿到更高回饋額度。