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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌輕生，勞動部19日公布輕生案調查報告顯示，謝宜容雖然有不當管理，但並非造成吳員輕生的直接原因，甚至提及謝宜容對同仁工作上之要求「目的良善」，引起輿論炸鍋。對此，名嘴歷史哥在臉書以勞動部報告中的「目的良善」照樣造句，「蘇院長目的良善，為提升在野黨立委質詢能力」，並酸「認同者請自己承認是青鳥」。勞動部調查報告指出，「關係人乙（謝宜容）對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果……」，內容中「目的良善」用詞，讓外界不滿。對此，勞動部長何佩珊表示，報告是由兩個外部專家，勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣所起草，基於兼顧平衡所採取用語，「並不代表這份報告認同所謂的霸凌行為」。對此，歷史哥也以勞動部報告中的「目的良善」照樣造句，並在臉書PO出一張圖，前行政院長蘇貞昌過去到立法院進行總質詢，時任立委蔣萬安質詢再生能源2025達到20％，當時蘇貞昌反嗆「我們的政策沒有錯！往政策在走，今天這一些當年留下來的種種擔子，我很重地在扛著，我很想解決問題，你一直在講敢不敢，你這為了選舉在那叫什麼！」歷史哥照樣造句「蘇院長目的良善，為提升在野黨立委質詢能力」，並酸「認同者請自己承認是青鳥」。