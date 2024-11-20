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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑因被分署長謝宜容霸凌而輕生，勞動部長何佩珊成為眾矢之的，而謝宜容也被指是由民進黨「菊系」的勞動部前部長許銘春所拔擢一路高升。外界關切，相關事件是否由派系介入？民進黨立委賴瑞隆今（20）日受訪時強調，扯到派系就太遠、也太惡意，這單純是勞動部內部人事管理，及內部制度必須面對的問題；綠委陳亭妃也說，不要每件事都扯到派系、政治，應該快點把這件事情調查、處理好。針對公務員輕生案，傳出何佩珊聯繫隸屬「湧言會」的民進黨副秘書長何博文致電給同派系的新北議員李宇翔關切此事，媒體關切此事是否有派系介入。民進黨今舉行中常會，陳亭妃、賴瑞隆會前接受媒體訪問。賴瑞隆表示，何佩珊今已做相關說明，但內部問題應該明快處理，相信部長後續能妥善處理，別讓問題、風暴持續擴大，「我相信部長有能力處理這些問題」。媒體詢問，外界解讀這與綠營內部看不慣部長，與派系有關？賴瑞隆駁斥，沒有派系問題，單純是勞動部內的管理，「該怎麼辦、就怎麼辦，這扯到派系就太遠，也太惡意」；他強調，這單純是勞動部內部人事管理，及內部制度必須面對的問題，相信部長有能力處理這件事，「外界不要引導成派系，這件事沒有派系問題」。陳亭妃也說，不要每件事都扯到派系、政治，應趕快將此事調查、公布結果，並對社會大眾說明清楚比較重要，若再拖下去，只會讓輿論更嚴重。陳亭妃提到，現在是態度問題，勞動部發生的事，部長應更果斷、更快速處理，把所有的調查報告說明清楚比較重要，否則很多羅生門、不同聲因傳出，甚至傳出調查小組跟分署長有不錯交情，「如果是這樣，是不是更應該對外說明清楚？人民要知道的是真相」。