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勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似遭霸凌輕生，勞動部昨日公布8頁的案件調查報告，但內容稱「謝宜容對同仁工作上之要求，目的良善」，勞動部長何佩珊稱此案「不算情節最重大」無法直接停職，不只引發輿論炸鍋，連綠營自家人也看不下去。民進黨立委黃捷今（20）日怒批顢頇至極，要求重啟調查。黃捷表示，勞動部對霸凌輕生案的態度跟處置，實在令人難以接受。 經過媒體揭露及署內同仁的陳情，才讓大家知道，這位謝宜容分署長簡直罄竹難書，而調查報告卻不敢寫出這是霸凌之實，還稱「目的良善」。 「而何佩珊稱此案『不算情節最重大』無法直接停職，更是顢頇至極！下屬輕生還不算情節重大，還要發生怎樣的悲劇才重大？」黃捷呼籲，勞動部務必嚴正看待此事，霸凌案應重啟調查、更換調查小組召集人，並將分署長立即停職 承擔責任，台灣數萬個公私企業的員工都在看著，勞動部身為守護勞工的盾，但部內的職場環境卻如此惡劣，極其諷刺。如果連勞動部都帶頭欺負員工，卻沒人敢主持正義，請問以後會有多少公私企業的員工受害？