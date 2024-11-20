我是廣告 請繼續往下閱讀

為了確保用藥供應穩定，減少缺藥情況，健保署今（20）日預告藥價修正草案，公布4大政策強化藥品供應韌性，包含符合條件必要藥品當年藥價不調整，擴大鼓勵國內藥廠製造創新藥品，只要是國際上市許可2年內新藥，或10大先進國家核准上市滿5年、但屬國內新成分藥，可比照台灣首發新藥給予優惠核價。修法預告期至明（2025）年1/20，力拚農曆年後上路。健保署最新預告修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」（簡稱藥物支付標準），衛福部也提出「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」（簡稱藥價調整辦法）部分條文修正草案，針對製藥產業未來發展及加速新藥收載釋出政策利多，草案預告期間為60天，徵求各界意見。健保署表示，此次修法重點有4大方向，第1是擴大鼓勵國內藥廠製造創新藥品，只要是國際上市許可2年內新藥，或是10大先進國家核准上市滿5年、但屬國內新成分新藥，將可比照台灣首發新藥給予優惠核價；第2是針對原廠藥逾專利期5年內首2張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似性藥物品，最高給予原廠藥相同價格，以鼓勵學名藥或生物相似性藥品即時進入市場，提供處方用要選擇決心。健保署表示，第3則是國內製造藥品給予優惠藥價，穩定供藥，包含採用國內生產原料藥，或是國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且增列於仿單上，及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥。只要符合上述3項條件之一，未來健保核價皆可加算10%。健保署表示，第4則是確保供藥穩定，合理保障藥價，只要同時符合主管機關公告必要藥品、同分組內有國內製造品項，同分組分類未超過3品項等3項條件，當年度藥價不予調整。並加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，鬆綁書面申請文件相關規範。健保署表示，這次修法預告期到明年1/20，各界對草案內容有意見或修正建議，可在預告期間陳述意見或洽詢健保署。若未有太多分歧，將力拚農曆年後上路，以利趕上4月例行調整藥價，盼能儘速保障藥價合理，確保供藥穩定。