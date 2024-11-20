「波波醫師」爭議燒不完，近期議題起因為台北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師因醫療疏失鬧出人命，被起底為「波波醫師」，而一直以來，本土醫師也質疑波波學歷後門開很大，《NOWnews今日新聞》特地為讀者整理有關波波醫師的相關議題，包括到底什麼是波波醫師？為何會引發爭議？以及相關適用法條為何，本文一次讓您看懂。
Q1：何謂「波波醫師」？
A1：台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。由於波蘭與台灣醫學系學制不同，台灣醫學系是在實習後才可畢業，波蘭等國實習是在畢業後，外界擔憂這些被戲稱為「波波醫生」的波蘭等國畢業醫學生臨床能力不足，回國後未經實習就可進入醫院，因此醫界至今仍對此有爭議。
而在台灣，要成為一名醫師需先進行6年的醫學系修業，通過國家醫師執照考照後，申請教學醫院並接受2年PGY（畢業後一般醫學訓練）合格，才能成為一名住院醫師，進行醫療行為。
但赴波蘭等國學習的醫學生，在《醫師法》未修法前，由於學制不同，無須經過實習也不用取得當地醫師執照，返台通過醫師執照國考即可擔任醫師。
Q2：波波醫師爭議起源？
A2：民國90年12月21日《醫師法》修法，讓美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港9大醫療先進地區的國外學歷畢業生可以得「免學歷甄試」。不過，波蘭在民國93年加入歐盟，國內法源沒跟上，導致波波醫師的認定與醫師養成有落差，也因此台灣將這些醫學生稱為「波西捷克生」，泛指2011年後赴波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等地讀醫的學生。
此外，波蘭的醫學院入學不看成績或英語能力，只要付得出學費或是有錢請代辦就能入學，甚至還傳出從波蘭回台的學生擔任住院醫師後，反而時常被國內醫學生指導，臨床能力明顯不足。
Q3：《醫師法》修法，挾帶7項附帶決議，是哪7項？
A3：《醫師法部分條文修正草案》2022年在民進黨團提議下完成三讀， 7項附帶決議於院會照案通過。
第1項是重新訂定海歸已通過第一階段國考生的實習名額。
第2、3項為修正《醫師法》施行細則，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境。
第4項為重複第1、2項內容，並訂定3個月的修訂期限。
第5項為要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同。
第6項為要求衛福部於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題。
第7項則基於信賴保護原則，設定「落日條款」。
至今年12月31日前，已取得9大地區入學許可者，可適用舊則，免進行學歷甄試。
Q4：附帶決議的提案連署人有誰？
A4：根據了解，《醫師法部分條文修正草案》7項附帶決議的提案連署人，為現任衛福部長邱泰源以及女兒是「波波牙醫」的民進黨立委賴惠員。胸腔科醫生蘇一峰更直言「醫師法修法原本法條本來要嚴格把關，結果塞後門附帶決議進去」、「附加決議完全違反法條的主法精神」。
Q5：網傳的「波波醫師」名單？
A5：「波波醫生一覽表」，可查詢「波波醫師」還可以進行通報／勘誤，系統中詳列出台灣900位醫師的姓名、縣市、醫療院所、學歷及科別。
在名單中，可以看到「波波醫師」竟在台中榮總、中山附醫以及台中醫院，科別包括小兒科、婦產科、整形外科、家醫科、精神科甚至麻醉科等都有。
針對此份名單，網友留言指出「正確度很高，認識的波波名列其中」、「波波家庭背景雄厚，小心低調」、「大醫院竟然也超級多的」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」，不過，台大醫院疑似也有2名波波醫師，台大醫院院長吳明賢則指出經過清查，台大醫院並沒有任何波波醫師，同時強調「波波醫師若向台大醫院申請成為住院醫師或實習醫師，均不會接受」，台北榮總院長陳威明也說，名單中的醫師根本不在台北榮總看診，懷疑這份名單真實性。
Q6：24億元偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫？
A6：台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟憂心，未來每五個新進牙醫師就會有一個是波波，波波將成為全台最大牙醫系，也擔心服務地點根本不是偏鄉，呼籲總統賴清德信守競選承諾，不要再降低波波考照門檻。
總統賴清德允諾，據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府不會提高名額，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，衛福部會將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。
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A1：台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。由於波蘭與台灣醫學系學制不同，台灣醫學系是在實習後才可畢業，波蘭等國實習是在畢業後，外界擔憂這些被戲稱為「波波醫生」的波蘭等國畢業醫學生臨床能力不足，回國後未經實習就可進入醫院，因此醫界至今仍對此有爭議。
而在台灣，要成為一名醫師需先進行6年的醫學系修業，通過國家醫師執照考照後，申請教學醫院並接受2年PGY（畢業後一般醫學訓練）合格，才能成為一名住院醫師，進行醫療行為。
但赴波蘭等國學習的醫學生，在《醫師法》未修法前，由於學制不同，無須經過實習也不用取得當地醫師執照，返台通過醫師執照國考即可擔任醫師。
Q2：波波醫師爭議起源？
A2：民國90年12月21日《醫師法》修法，讓美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港9大醫療先進地區的國外學歷畢業生可以得「免學歷甄試」。不過，波蘭在民國93年加入歐盟，國內法源沒跟上，導致波波醫師的認定與醫師養成有落差，也因此台灣將這些醫學生稱為「波西捷克生」，泛指2011年後赴波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等地讀醫的學生。
此外，波蘭的醫學院入學不看成績或英語能力，只要付得出學費或是有錢請代辦就能入學，甚至還傳出從波蘭回台的學生擔任住院醫師後，反而時常被國內醫學生指導，臨床能力明顯不足。
Q3：《醫師法》修法，挾帶7項附帶決議，是哪7項？
A3：《醫師法部分條文修正草案》2022年在民進黨團提議下完成三讀， 7項附帶決議於院會照案通過。
第1項是重新訂定海歸已通過第一階段國考生的實習名額。
第2、3項為修正《醫師法》施行細則，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境。
第4項為重複第1、2項內容，並訂定3個月的修訂期限。
第5項為要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同。
第6項為要求衛福部於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題。
第7項則基於信賴保護原則，設定「落日條款」。
至今年12月31日前，已取得9大地區入學許可者，可適用舊則，免進行學歷甄試。
Q4：附帶決議的提案連署人有誰？
A4：根據了解，《醫師法部分條文修正草案》7項附帶決議的提案連署人，為現任衛福部長邱泰源以及女兒是「波波牙醫」的民進黨立委賴惠員。胸腔科醫生蘇一峰更直言「醫師法修法原本法條本來要嚴格把關，結果塞後門附帶決議進去」、「附加決議完全違反法條的主法精神」。
Q5：網傳的「波波醫師」名單？
A5：「波波醫生一覽表」，可查詢「波波醫師」還可以進行通報／勘誤，系統中詳列出台灣900位醫師的姓名、縣市、醫療院所、學歷及科別。
在名單中，可以看到「波波醫師」竟在台中榮總、中山附醫以及台中醫院，科別包括小兒科、婦產科、整形外科、家醫科、精神科甚至麻醉科等都有。
針對此份名單，網友留言指出「正確度很高，認識的波波名列其中」、「波波家庭背景雄厚，小心低調」、「大醫院竟然也超級多的」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」，不過，台大醫院疑似也有2名波波醫師，台大醫院院長吳明賢則指出經過清查，台大醫院並沒有任何波波醫師，同時強調「波波醫師若向台大醫院申請成為住院醫師或實習醫師，均不會接受」，台北榮總院長陳威明也說，名單中的醫師根本不在台北榮總看診，懷疑這份名單真實性。
Q6：24億元偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫？
A6：台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟憂心，未來每五個新進牙醫師就會有一個是波波，波波將成為全台最大牙醫系，也擔心服務地點根本不是偏鄉，呼籲總統賴清德信守競選承諾，不要再降低波波考照門檻。
總統賴清德允諾，據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府不會提高名額，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，衛福部會將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。