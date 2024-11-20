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▲統一獅隊古林睿煬今年拿下中職年度最佳投手、防禦率王以及MVP，包辦了3大獎項。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 王柏融曾在2018年底加盟北海道火腿鬥士，旅日生涯延續約5年。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）

▲古林睿煬小檔案。（圖／NOWnews製圖）

「府城金孫」古林睿煬正式確定挑戰旅日！將加盟北海道日本火腿鬥士隊，據悉為3+1合約。消息曝光後，也讓一票台灣球迷獻上祝福，更開始討論「古林旅日首年成績怎樣算合格？」而綜合評估他的可能薪資與前輩成績後，許多人則認為「站穩4號先發位置，並投出 8 勝、ERA3.0上下」就滿分了。24歲的古林睿煬2000年6月12日出生，身高184公分、體重81公斤，桃園市立平鎮高級中學畢業，在2018年獲統一獅以第一指名選進栽培，今年拿下中職年度最佳投手、防禦率王以及MVP，包辦了3大獎項。古林睿煬在11月1日提出申請旅外入札制度，獲讀賣巨人、橫濱DeNA海灣之星等多隻日職球隊親睞，最終由火腿隊得標。據悉，古林睿煬這次的入札金，約落在100萬美元（約3244萬台幣）上下，這筆錢將由母隊統一獅收下。而稍早火腿隊確定與古林睿煬投手達成契約合意，據悉為3+1合約，為3年保障合約，第4年則是雙向的選擇權，激勵條款等附加條件，年薪也看100萬美元（約1.5億日幣）。古林睿煬成功旅外的消息曝光後，也讓大批球迷開始關注與討論古林首年在日職的成績，究竟怎樣才算合格，又投出怎樣的成績就能達到滿分。綜觀日職太平洋聯盟外籍選手「洋助人」的球員薪資，若火腿投入400萬美金（入札金＋3年合約）來換取古林加盟，付出的成本與薪資價碼，已經比6成外援薪水還要高。若以一分錢一分貨的角度來計算，多數球迷認為，古林睿煬首年若繳出單季，就算是滿分，目前火腿隊內先發陣容包含伊藤大海、山崎福也以及北山亘基等人算是站穩了先發前3號，因此也希望古林能成為站穩第4號先發的主力。但從情感層面來看待的話，許多球迷則期盼古林睿煬旅日首年，。而且火腿隊簽下古林睿煬還有場外的商機，預計許多台灣球迷都會特地為他搭機飛往北海道觀賽，過去也有賢拜「大王」王柏融的前例，雖然場上表現不如預期，但場外效益也是火腿隊看重的一點。年齡：24歲婚姻：已婚原屬球隊：中華職棒---統一7-ELEVEn獅新加盟球隊：日本職棒---北海道火腿鬥士今年薪資：月薪33萬今年戰績：10勝2敗，防禦率1.66中職紀錄：2024中華職棒防禦率王2024中華職棒年度最有價值球員獎2024中華職棒最佳十人獎（投手）