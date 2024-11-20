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勞動部上週驚傳員工在辦公室內輕生，生前疑似遭受職場霸凌，政治名嘴劉寶傑昨（19）日在政論節目中曝光一則會議錄音檔，觀眾可清楚聽到謝宜容直指「霸凌是以訛傳訛」，不允許同仁對內、對外再「說嘴」提起霸凌傳言，並要求同仁大聲回答三次「做得到！」劉寶傑聽完直喊「太噁心了！」根據政論節目中播放的錄音檔，謝宜容說「我不允許大家在外面給我說嘴，說什麼職場霸凌這件事情，事實上這不是事實，這對於他的直屬長官情何以堪，我不允許大家再以訛傳訛，甚至內部討論，」連問三次「大家做得到嗎？」劉寶傑評論表示：「勞動部逼死一個工作人員，還想要大事化小、小事化無，還想再把這件事情完全掩蓋掉！整個政府體系都在壓制，封口到裡面的人受不了了，不斷丟出資料。」才有今天外流的錄音檔。針對謝宜容大聲問同仁能否配合、「做不做得到」，寶傑聽完錄音檔也聳起肩膀表示：「我覺得太噁心了！」但是勞動部直到昨日都還說謝宜容作為主管是立意良善、求好心切，劉寶傑接著質疑：「如果只是求好心切，為什麼要半夜一點鐘、五點鐘傳訊要求職員要馬上回覆妳的訊息？如果沒有馬上回訊息的話，第二天馬上被叫進辦公室責罵？」