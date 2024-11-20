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▲影展放映場地House_Samyan影院大力宣傳本次臺灣影展。（圖／文化部）

「2024泰國臺灣影展」昨（19）日在曼谷House Samyan影院盛大開幕，文化部駐泰國文化組與泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）共同策劃下，精選14部臺灣劇情片與紀錄片於曼谷、清邁、宋卡等地放映，影展開幕片特別選映《千禧曼波》4K數位修復版，搭上Y2K熱潮，開賣當天就已完售，深獲泰國影迷的熱烈支持。駐泰國文化組組長桂業勤開幕致詞表示，本屆臺灣影展讓泰國觀眾也能緊跟臺灣電影的最新潮流，未來也期待持續透過臺灣影展向大家介紹充滿深度與娛樂的臺灣電影文化。影展策展人Wiwat Lertwiwatwongsa說明，本屆臺灣影展以「無邊際的家」為主題，呈現臺灣電影中多元家庭形式與議題，相當精采，如探討多元成家的《親愛的房客》；紀錄母親與特殊孩子互動的《平行世界》；或者呈現人在面對異國文化，成為世界公民的生活經驗，如講述臺裔青少年在美國成長經驗的《弟弟》；臺灣人到東南亞發展事業的《鑽石水族世界》等，另外導演廖克發的《由島至島》，長達近5小時的片長，格局宏大，也將挑戰泰國觀眾觀影經驗。除放映電影外，影展也邀請導演廖克發、許家維前來泰國參加映後座談與觀眾互動，讓觀眾能與導演深度交流，尤其廖克發《不即不離》18日在泰國外籍記者俱樂部（FCCT）的放映場次，引發現場許多外國駐泰媒體的迴響與深度討論。