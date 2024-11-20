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2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽，效力中職富邦悍將的洋投富藍戈，首度披上委內瑞拉國家隊戰袍，對即將開打的複賽感到無比期待，尤其21日台北時間11點首戰將要對上有許多熟悉面孔的中華隊。對於中華隊捕手戴培峰發豪語打爆委內瑞拉，富藍戈霸氣回應，「沒那麼簡單！」當被問到戴培峰豪言要「打爆」委內瑞拉時，富藍戈僅以一抹自信微笑回應。「試試看囉！」他幽默地說道，「但我可以告訴你，沒這麼簡單。」委內瑞拉陣中有多名曾效力過中職的投手，包括富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）和必贏多（Ricardo Pinto），甚至不排除推出「中職套餐」來封鎖中華隊，「火球男」富藍戈有可能後援登場。此外，富藍戈提到富邦隊友戴培峰時，笑說：「我有看到他對日本隊打了一發全壘打，讓我印象深刻，也為他感到高興。他是我最好的朋友，我以前常開玩笑說他是一個『沒有power』的球員，但現在他證明了自己確實有power！」不被看好的中華隊，在預賽繳出4勝1敗佳績，以B組第二挺進4強，也讓富藍戈特別注意到中華隊的實力，他直言：「台灣表現完全不讓人意外，他們有很多非常厲害的選手，比如林立和林安可。我相信明天的比賽會非常精彩，我非常期待。」