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一名任職勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署（以下簡稱：北分署）吳姓公務員，疑似生前遭受前北分署署長謝宜容職場霸凌，在本月4日於辦公室輕生，引發各界熱議、炎上勞動部。而勞動部也在事後介入調查，並在昨（19）日公布調查報告，勞動部長何佩珊和政務次長許傳盛更親上火線開記者會，雙雙為此事件，鞠躬道歉，但調查報告仍然不能平息眾怒。前時代力量立委、律師邱顯智就痛批，調查報告荒腔走板、官官相護。邱顯智連兩天在臉書上發文，「部屬死在辦公室，不能蓋白布，還不能從長官專用的電梯運下來，要坐著「輪椅」裝沒事運下來」「聽長官講通靈走的很安詳，代死者發言，對早上5點開始工作的基層公務員，39歲短暫人生，遇到這樣的長官，實在很心酸。」直言，「人死有其不可輕侮之尊嚴。」「有毀壞屍體罪、遺棄屍體罪、侮辱屍體罪」等等，認為勞動部在事發後的處理方式，不尋常還非常詭異。邱顯智說「這是一條人命，不是所屬的行政機關自己組一個調查小組，說沒有直接相關就算了。如果這樣的話，軍中阿兵哥發生的自殺案件，國防部自己營區關起來自己調查就好了，何必要檢調來調查？」記者電話訪問邱顯智，他說整起事件，應該要有家屬和委任律師一起參與調查，他質疑勞動部調查方式的公正性，報告如何製作也未公開，再加上被調查的對象的關係，就是「自己人調查自己人」，官官相護的行為。邱顯智也提到，公務員有懲戒機制，尤其謝宜容擔任分署長是超過12職等的高官，而勞動部又是守護勞工權益最重要的機關，堪稱勞工守護神，但對於此次職場霸凌事件，處理流程和似乎非常陌生，也讓邱顯智怒批是荒腔走板。此外，邱顯智也提出勞動部調查報告不合理之處，他認為整起案件，由於被害人是基層員工，不應該由勞動部自己介入調查，恐怕會有不中立的疑慮，且按照程序，監察院也應該要介入調查；對外界質疑，謝宜容僅是調職而非停職，必須要行政懲處，如被監察院彈劾或糾正，相關機關都應該要同時介入，才能展現公部門的公正執法態度。