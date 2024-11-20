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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。對此，國民黨主席朱立倫今（20）日發聲，直指就等著看監察院要怎麼樣處理，如果再官官相互，監察院存在的必要性、可行性，就值得存疑了。今天是國民黨中常會，朱立倫在中常會上表示，他非常關心勞工權益問題，不管是公務員、基層勞工都要受到尊重，受到公平待遇，結果主管勞工權益的勞動部，竟然發生基層勞工被嚴重霸凌，而且不幸有同仁往生。朱立倫續指，昨天看到一個很荒謬的場景，一群高官出來開記者會，說他們的主管分署長有咆哮、怒吼，但是出發點是良善的「目的是良善的」，所以無法證明是霸凌，「請問民進黨你可以接受嗎？總統、院長你可以接受嗎？」朱立倫痛批，民進黨常常把勞工當成最容易欺負的一塊，民進黨高官們，卻把基層勞工、公務員，當成最容易欺負的一塊，今天這麼明顯的霸凌案件，既然高官們的結論是無法證明是霸凌，送監察院是當然的。朱立倫也說，因為監察院長陳菊跟原任的勞動部長，還有這所謂的高官，都是出身他們的部長室，「我就等著看監察院要怎麼樣，來針對民眾最關心基層勞工、公務員受到霸凌的事件，到底怎麼樣處理！」如果再官官相互，大家就可以證明一件事情，監察院存在的必要性、可行性，就值得存疑了。