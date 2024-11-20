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▲ 泰國擁有豐富的風景名勝，例如清邁的水燈節名聞遐邇。（圖／Pixabay）

泰國清邁上週舉行水燈節（Yi Peng Festival），萬燈齊發的精彩瞬間成為眾多遊客的美好回憶，尤其美麗的天燈加上煙火美景，點亮絢麗的天空，也讓每個旅客讚嘆不已，直呼「來清邁真快樂，煙火比迪士尼還美」。2024年泰國清邁國際天燈節於11月15日至16日在多個地點舉行，眾多國際旅客慕名而來，在佛曆12月15日（約國曆11月15日）月圓時，泰國各地區最具傳統風味的慶典就是水燈節，泰國人將木船做成蓮花狀，放在水中或溪上漂流，同時將清香的花和香柱、蠟燭或是一枚硬幣放在船中，表示對水神虔誠的敬意，也將前一年所犯的過錯洗滌乾淨。從影片中可看到大家齊聚在慶典之處，並手持天燈，將願望和天燈都放到天空中，而背景則是長達超過1分鐘以上的煙火，整個景象讓現場觀眾超級感動，許多國際遊客一邊錄影、一邊大叫：「實在太漂亮了！」泰觀局表示，水燈節為冬季必體驗「泰國七大奇蹟」之一，從11月延續到12月期間。藉由這一系列的節慶活動，展示泰國獨特文化與創意資產，也讓泰國成為絕佳的全球節日慶典及旅遊目的地。