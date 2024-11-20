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勞發署公務員輕生案為今（20）日立法院衛環委員會最重要題目。當被問到是否可能因此引咎下台？勞動部長何佩珊表示，「我會負符合社會期待的責任。」，後續也再強調自己可以離開。國民黨立委洪孟楷指出，據傳，何佩珊已向行政院長卓榮泰請辭，但遭慰留；何佩珊澄清，「我根本還沒有跟院長有任何的聯繫。」國民黨立委徐巧芯質詢時痛罵，自己從來沒有看過逼死人卻不用出來道歉，問為什麼涉嫌霸凌吳姓資訊分析師的勞發署北分署長謝宜容，為何無論是昨（19）日勞動部記者會，跟今日質詢都可以不用出面，不滿「逼死人的是分署長，開記者會的時候，抱歉的是你（何佩珊）跟次長。」何佩珊表示，「她（謝宜容）應該要出來，可是我不知道她為什麼要出來」，更指經專家評估身心狀況不宜出面。但徐巧芯批評，謝宜容精神狀態不宜可以不出面，何佩珊也在質詢時哭，「那被霸凌致死的人，一條生命就這樣走了，「他能哭嗎？」謝宜容就躲到牛年馬月就等著調職，認為勞動部實在麻木不仁。她一一點出報告矛盾，像是吳員業務龐大、長期加班打假卡，難道他的主管都沒有發現，自動幫忙同仁申請加班費嗎？何佩珊也說，「當然就是完全做錯的事情，而且非常不應該，應該受到應得懲罰。」徐巧芯也提到，謝宜容也說為了同仁身體健康，要求在繞著辦公大樓跑步，罵說要不要乾脆立法院不要開會，為了大家身體健康，現場來跑步？最後她問何佩珊是否應該要下台？何佩珊遲疑數秒後，說「我會負我該負的責任」，當被問到什麼責任時，她再說，「我會負符合社會期待的責任」。