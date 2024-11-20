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勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控職場霸凌，導致一名員工在辦公室輕生，勞動部昨公布調查報告，指謝宜容雖執行方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，但「目的良善」。對此，民進黨立委王世堅今（20）日痛斥，勞動部錯了就錯了，謝宜容應出面道歉，「她以為來當官，是來當皇帝嗎？」公務員輕生案，引起社會關注，王世堅下午受訪時表示，勞動部錯了就錯了，這位分署長應該出面道歉，死者為大。他表示，勞動部從部長到各級局處長都要負起責任，勞動部內部管理、主管領導方式都要徹底檢討。王世堅表示，公務員是廣義勞工，勞動部沒什麼好推拖，這與派系全然無關，「不因說他是某個派系，所以領導那麼差、各種處事方式有問題，並不是這樣，不會把事情怪說他是某個派系」。媒體詢問，謝宜容是否背景很硬？王世堅直言，背景再怎麼硬都是公僕，要不然不要擔任公僕，「她以為來當官，是來當皇帝嗎？天啊！天底下哪有這種事？管她背景多硬，這是自我膨脹」。王世堅質疑，人民生氣了，她還在講什麼？道歉就對了！沒叫她下台負責已經很好了，這個罪證確鑿，不是嗎？她平常是如何管理內部單位？霸凌其他同仁們，這都有錄音、錄影，還有什麼好狡辯？王世堅提到，人死為大，對死者如此不敬，隨隨便便就想切割沒那麼容易，當官是當公僕，民主是人民作主，不是她來當人民的主人，請她搞清楚。至於勞動部報告指謝宜容立意良善？王世堅反嗆，「我們現在罵她立意更良善！」希望她搞清楚狀況，指責她才是立意良善，請她聽一聽人民的聲音，人民永遠是對的，因為人民是所有官僚的老闆，老闆都生氣了，她還要講什麼？