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▲iPhone 計算機匯率換算。（圖／記者周淑萍攝）

世界棒球12強賽四強超級循環賽隊伍出爐，台灣、日本、委內瑞拉、美國將在明（21）日開始循環賽爭奪最終冠軍。熱血台灣球迷一路追到東京去，除了看球賽也順便旅遊，飛出國前科技YouTuber Tim哥就分享8項iPhone實用旅行小技巧，像是先下載好語言包、當地地圖等，即便沒網路也能用找路、看懂菜單，且iOS 18之後計算機內建匯率，超級方便。使用 iOS 18 的共享相簿功能，建立專屬相簿，邀請旅伴加入。照片上傳後，所有成員都可即時瀏覽，快速分享旅遊照片。路徑：開啟相片 App，找到「共享的相簿」點擊「製作」，輸入相簿名稱，邀請成員加入，照片直接進到共享到相簿。在提醒事項 App可建立旅遊專屬打包清單模板，涵蓋常用物品如插頭、藥品、衣物等，同時還能將模板共享給同行旅伴，未來出行時快速復用清單。出國前先行下載所需語言包，之後即便沒有網路，也能使用翻譯功能，同時還能用相機拍攝文字或進行雙語對話，解決在國外點菜、買東西的語言溝通障礙。iPhone 15 Pro 和iPhone 16全系列都加入「動作按鈕」，可以自訂為翻譯快捷按鍵，一按立即化身專屬翻譯。透過 iMessage 的平安通報功能，可以向家人或旅伴傳送抵達通知，包含定位及電量資訊，適合獨自旅行，當有突發情況或是行程延誤，可以向指定聯絡人及時發送更新。下載目地的離線地圖，如此一來就可以在無網路環境下進行導航，且使用離線地圖，也能減少手機網路流量。以前換算匯率大多會另外下載App，現在更新到iOS 18以後，不用下載App，直接從內建計算機裡面就可以直接換匯。操作路徑，計算機>左下計算機符號開啟「換算」>上方更改匯率即可。在Apple Maps 資料庫中新增「指南」，就能記錄旅行地點來自製旅遊攻略，還可把指南分享給同行旅伴，一起制定旅遊行程。