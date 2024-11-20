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中信金控昨（19）日舉行法說會，由於今（2024）年前3季稅後盈餘586.5億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元。最新有美系外資在最新釋出的報告中指出，看好中信金在的後勢，維持「優於大盤」的評級，並上調目標價至39.4元。中信金控昨日舉行法說會，今年前三季稅後盈餘586.5億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘為2.95元，對於明年股利發放是否有機會達2元以上？中信金總經理高麗雪表示，有機會、有能力的。中信金今年前三季累計稅後盈餘創下歷史新高，子公司中信銀行同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達21%。中信銀今年前三季合併稅後盈餘達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。中信銀行2024年第3季的合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為350%，資產品質穩健。在保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。美系外資看好中信金前景，他們認為中信金今年前十月淨利達633.89億元，高於預測約10%，其中主要是受惠於人壽業務表現亮眼，增長32%。在壽險部分，今年前九月淨利達210億元，年增46%，第3季的未實現利得增至18億元，季增350％，為未來的收益提供了緩衝。並且中信金符合金管會對於ICS 2.0的要求。美系外資認為，中信金第三季淨利差明顯改善，第四季預期淨利差將繼續環比增長，並且由於外匯掉期收益的減少，調整後將略有改善。並中信金前九月，手續費同樣大增26%，其中受惠於共同基金銷售的強勁表現。基於上述理由，美系外資看好中信金在的後勢，維持「優於大盤」的評級，並上調目標價至39.4元。中信金今日開高走高，最高一度來到38.1元，終場則是上漲1.2元或3.26%，收在38.05元。