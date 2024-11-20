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勞動力發展署一名職員日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，勞動部昨公布調查報告，稱謝並非造成同仁輕生引發民怨炸鍋，對此國民黨議員游淑慧表示，按照公務員制度，降調也不會影響其原有薪資俸點，只是分署長主管加給拿掉，如果之後再補一個簡任加給，就什麼損失都沒有，「以後還能事少錢多」。游淑慧表示，勞動部長何佩珊昨日親上火線召開記者會，指謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職。而一條人命都已經無辜逝去，結果勞動部官僚還在玩虛弄假。按照公務員的制度，降調也不會影響其原有薪資俸點，只是分署長主管加給拿掉，如果之後再補一個簡任加給，就什麼損失都沒有，「以後還能事少錢多」。此外就算不痛不癢的記個懲處，也一樣是騙外行人，因為公務員有個很妙的制度，叫「功過相抵」，按照《公務員考績法》，平時考核獎懲得互相抵銷，指嘉獎、記功、記大功與申誡、記過、記大過得互相抵銷。游淑慧說，也就是一條無辜生命的失去，即便記謝一個大過來懲處，之後長官只要以推動政策有功，再記她一個大功，就能功過相抵、不流汚點，一條生命的責任，到頭來可能只變成謝宜容的「功過相抵」。游淑慧表示，更何況勞動部的調查報告和官方態度，現在還在為謝宜容脫罪，說與她無直接相關。調離主管職只是為了避風頭。勞動部調查認為是該員長期超時工作，工作量過大且孤立無援，處於高壓、挫折感的身心狀態產生。最後游淑慧說，那誰讓勞動部北區分署的職場環境變地獄，還是要有人出來負責吧？這有如洪仲丘翻版事件，只是不同的身心的壓榨方式，人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了。