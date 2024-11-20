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日前勞動部爆發職員疑似遭受勞動力發展署北分署謝宜容職場霸凌，最後在辦公室輕生，消息一出，馬上引爆輿論。為平息眾怒，昨（19）日勞動部長何佩珊和政務次長許傳盛，親上火線召開記者會，公布調查報告，何佩珊更在記者會上拭淚，但這「拭淚」，反而讓民眾覺得宛如「鱷魚的眼淚」。記者會上的說辭，以及調查報告結果，都讓廣大勞工朋友無法接受，何佩珊的眼淚幾乎是提油澆火，讓勞動部再次被炎上。打開行政院網站關於勞動部的介紹，開宗明義便說明，勞動部的施政目標是「尊嚴勞動，友善勞政」，替全體國民打造友善職場、工作平等及職業安全的勞動環境，如今卻爆發上司霸凌下屬，還鬧出人命，讓「勞權守護神」這塊招牌，搖搖欲墜。畢竟截至2024年10月止，全台滿15歲以上的勞工共有1173萬人，勞動部這次恐怕真的是「犯眾怒」，難怪前時代力量立委、律師邱顯智會怒批，勞動部的調查報告，根本「荒腔走板、官官相護」整個調查過程不只詭異，也非常離譜。攤開整起事件，據了解，早在今年2月，吳姓公務員就曾投訴遭霸凌，但勞動部公布的調查報告，卻查無紀錄。在甫遭停職的勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容任職不到2年期間，離退人員高達81人，包括9名主任、5名科長、2名股長、1名場長，還有多達17名主管離開。另外還有民代指出，有多達上百封基層申訴信向外求援，是刻意掩蓋還是漠視？勞動部的調查報告都沒有任何說明。最讓大眾不能接受的還有死者輕生的原因，調查報告竟把死因歸咎於 「單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。」讓網友集體炸鍋，人不明不白的往生，現在追封獎章和撫卹補償，也無法讓人起死回生。然而深究此事件，弔詭之處是，一旦出人命，民眾第一時間應該會打電話報警，再通報相關單位，在公部門通更會制訂通報流程SOP，但在調查報告中，對於檢警是否介入處理，死者家屬有無委任律師了解、釐清死因，這些通通沒出現在調查報告。猶如蜻蜓點水的行政處分，對於出人命的刑事責任，誰來負責，勞動部到現在都隻字未提。此外在調查報告中，提及謝宜容的行為不是職場霸凌，是對同仁工作上「目的良善」的要求，為了「有效推行業務」及「提升同仁工作能力」。就連勞動部長何佩珊都在記者會上宣布，謝宜容情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」，也讓網友群情激憤，紛紛砲轟勞動部。而始作俑者，謝宜容卻只是被「調職」處分，至今也仍未出面。業力引爆之後，讓今（20）日在立院備詢的何佩珊，也不得不改口「我會馬上對她作出處分，會比周五更早。」，會在最快時間對謝宜容做出停職及記兩大過處分，預計在下午4時召開考績會，同一時間，勞動部內部卻有消息傳出，謝宜容未等部裡開鍘，先提出請辭，理由是到國外陪孩子，現在就看勞動部批不批准謝宜容的辭呈。關於謝宜容的背景，也引發極大討論。臉書社團「不演了新聞台」爆出，這次調查勞動部的小組成員，竟然都和謝宜容是舊識，包括次長許傳盛，在台北市政府社會局就認識，許傳盛還曾在會議中公開表示，「我認識謝很久，她只是個性急」。另一名次長黃玲娜也曾和謝宜容一起在許明春辦公室服務，參事吳雅慧更是當了勞動部長何佩珊八年副秘，也是謝宜容過去的同事。手握諸多被害者陶塑的新北勢民進黨議員李宇翔，今本報記者去電，李宇翔的秘書回覆「婉拒受訪」。「不演了新聞台」也發文，在上午國民黨立委陳菁徽在立法院質詢，何佩珊證實，有透過何博文找李宇翔「溝通」，也意外牽扯出謝宜容恐有「菊系」當靠山，律師邱顯智也說，就算勞動部對謝宜容祭出彈劾案或糾正案，送到陳菊主管的監察院，能否真的公正調查，恐怕也有疑慮。一樁職場霸凌輕生案件，讓應該要成為「勞工權益守護神」的勞動部，跌落神壇，成為縱容職場霸凌凶手，儘管何佩珊在立委輪番質詢下，一度崩潰落淚，也改口稱「目的良善」為錯誤用語，將重做一份調查報告，也讓原本聲稱沒有停職權力的何佩珊，直接說會對謝宜容記2大過，予以停職，也會針對勞動力發展署長蔡孟良記1大過，調離主管職，將全案移送司法，勞動部是否會親手揭開遮羞布，就等司法調查，勞工朋友可以一起看下去。