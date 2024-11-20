統一7-ELEVEn獅綽號「火球男」的王牌投手古林睿煬（24歲），今（20）確定加盟日本職棒火腿鬥士隊。稍早火腿隊在臉書公開總教練新庄剛志對他的超高評價，直言：「今年開始注意到睿煬，我一見鐘情！」還喊話古林阿嬤會幫他好好照顧金孫。
火腿隊稍早在臉書「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」粉專，分享古林睿煬加盟火腿隊訊息，公開總教練新庄剛志與首席棒球總管（CBO）栗山英樹對古林的超高評價。
被台灣球迷視為「台灣恩人」、王柏融恩師的栗山英樹表示，他從春季開始多次前往台灣去觀察古林，「與去年相比，他在投手丘上的存在感增加，給人一種快速成長的感覺」。
栗山英樹稱讚古林不僅直球很有魅力，變化球水準也會繼續提升，「我深信他未來還有很大的成長空間」。他還說，鬥士隊將背負統一7-ELEVEN獅隊所有人的期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。
新庄剛志說，很期待古林能進入先發輪值，但這也是一場競爭。「我希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢，慢慢地確立自己的地位」。最後，新庄剛志還喊話古林的阿嬤，「睿煬奶奶，我們會好好照顧您的孫子的」。逼哭球迷：「最後一句好催淚！」
火腿隊兩大教練對古林的超高評價在PTT棒球版引發討論，網友紛紛留言「又是z3，穩了 」、「一見鐘情！有問過我們戴補嗎？」、「BIG BOSS真暖 」、「Z3真的是台灣的恩人捏」。球迷認為，達比修、大谷翔平都是火腿養出來的，期待古林在日職的表現。
古林睿煬小檔案
年齡：24歲
婚姻：已婚
原屬球隊：中華職棒---統一7-ELEVEn獅
新加盟球隊：日本職棒---北海道火腿鬥士
今年薪資：月薪33萬
今年戰績：10勝2敗，防禦率1.66
中職紀錄：2024中華職棒防禦率王
2024中華職棒年度最有價值球員獎
2024中華職棒最佳十人獎（投手）
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被台灣球迷視為「台灣恩人」、王柏融恩師的栗山英樹表示，他從春季開始多次前往台灣去觀察古林，「與去年相比，他在投手丘上的存在感增加，給人一種快速成長的感覺」。
栗山英樹稱讚古林不僅直球很有魅力，變化球水準也會繼續提升，「我深信他未來還有很大的成長空間」。他還說，鬥士隊將背負統一7-ELEVEN獅隊所有人的期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。
「今年開始注意到睿煬，我一見鐘情！」總教練新庄剛志對古林評價超高，「我認為他是一位很棒的投手。雖然他面容和氣，但卻充滿霸氣。到目前為止，他可能是『台灣第一的投手』，但從現在開始，他將成為『世界水準的投手』」。
新庄剛志說，很期待古林能進入先發輪值，但這也是一場競爭。「我希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢，慢慢地確立自己的地位」。最後，新庄剛志還喊話古林的阿嬤，「睿煬奶奶，我們會好好照顧您的孫子的」。逼哭球迷：「最後一句好催淚！」
火腿隊兩大教練對古林的超高評價在PTT棒球版引發討論，網友紛紛留言「又是z3，穩了 」、「一見鐘情！有問過我們戴補嗎？」、「BIG BOSS真暖 」、「Z3真的是台灣的恩人捏」。球迷認為，達比修、大谷翔平都是火腿養出來的，期待古林在日職的表現。
古林睿煬小檔案
年齡：24歲
婚姻：已婚
原屬球隊：中華職棒---統一7-ELEVEn獅
新加盟球隊：日本職棒---北海道火腿鬥士
今年薪資：月薪33萬
今年戰績：10勝2敗，防禦率1.66
中職紀錄：2024中華職棒防禦率王
2024中華職棒年度最有價值球員獎
2024中華職棒最佳十人獎（投手）