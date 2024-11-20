床上突然長出貓？國外一名網友某天半夜睡到一半，突然驚覺腳邊「毛毛暖暖」的，張開眼睛才發現竟有一隻貓窩在他床上，奇怪的是他並沒有養貓，神奇經歷分享到網路上後，引來許多網友朝聖笑喊：「小貓的表情看起來像昨晚玩太嗨的人，起床發現回錯家了。」
一名國外網友日前在知名論壇Reddit上發文，表示他半夜睡到一半，突然覺得腳邊一陣暖意，張開眼睛一看，發現床上竟多了一隻貓咪，讓他滿頭問號心想「可是我沒養貓啊？這隻貓是從哪裡來的？」
只見原PO曬出的照片中，一隻英國短毛貓躺在床角，一副舒適的模樣依偎著棉被，甚至還對著床墊溫柔踏踏，貌似相當自在，從容表情彷彿在說：「怎樣？是我在陪你欸！」讓原PO一度懷疑自己正在做夢。
而事後原PO更新，原來這隻貓是新搬來的鄰居所飼養，名字叫露斯亞（Lyusya），那天似乎是趁著他家廚房窗戶沒關好才跑進來，但兩人也培養出不錯的感情，他之後便經常將家中窗戶打開，讓貓咪時不時能來拜訪他。
貼文一出網友們紛紛被小貓萌翻喊，「被貓皇造訪的幸運傢伙」、「小貓的表情看起來像昨晚玩太嗨的人，起床發現回錯家了」、「我也想睡醒突然多一隻貓」、「你的鄰居當晚應該嚇壞了」。
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只見原PO曬出的照片中，一隻英國短毛貓躺在床角，一副舒適的模樣依偎著棉被，甚至還對著床墊溫柔踏踏，貌似相當自在，從容表情彷彿在說：「怎樣？是我在陪你欸！」讓原PO一度懷疑自己正在做夢。
而事後原PO更新，原來這隻貓是新搬來的鄰居所飼養，名字叫露斯亞（Lyusya），那天似乎是趁著他家廚房窗戶沒關好才跑進來，但兩人也培養出不錯的感情，他之後便經常將家中窗戶打開，讓貓咪時不時能來拜訪他。
貼文一出網友們紛紛被小貓萌翻喊，「被貓皇造訪的幸運傢伙」、「小貓的表情看起來像昨晚玩太嗨的人，起床發現回錯家了」、「我也想睡醒突然多一隻貓」、「你的鄰居當晚應該嚇壞了」。
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