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▲Zeus確定離開T1。（圖／IG@godthunderzeus）

▲Zeus發文坦言「昨天比想像中更早公布了FA（自由人）的消息」。（圖／IG@godthunderzeus）

2024年《英雄聯盟》全球總決賽冠軍隊伍 T1 締造新版2連霸王朝，但無敵的「ZOFGK」陣容卻宣告解散，上路宙斯 Zeus 未與 T1 達成續約，後續又傳出T1與 Zeus的經紀公司談判相當不愉快，甚至有機會走上法院訴訟。對此，當事人 Zeus 也在今（20）日首度於IG發文，不但感謝Faker等人照顧，也坦言「」。Zeus今（20）日下午在IG上發文表示，，他隨後回顧起從2019年起，就作為練習生加入T1，到今年為止，我真的很幸運能夠和這麼好的哥哥們一起比賽，感到非常幸福，「從練習生時期一路陪伴的炫竣哥（Oner），總是有很多值得學習的尚赫哥（Faker），帶來滿滿正能量的珉炯哥（Gumayusi），還有讓我能輕鬆比賽的岷析哥（Keria），真的非常感謝你們，還有信任我並給予我機會的隊伍。」Zeus坦言，作為T1的一員，能夠獲得如此多的愛，對自己而言是一種榮幸，「大家給了我這麼多支持，但現在卻這樣突然地離開，真的非常抱歉，連我自己都還沒有完全實感，但想著粉絲們應該會很驚訝，心裡感到十分過意不去。」最後Zeus也向經紀人、總監以及T1的教練團們表達謝意，「在T1學到了這麼多，我會帶著這些經驗，在其他隊伍中也努力學習不足之處，成為更加成長的選手。」文章發出之後，Oner也立刻在下方留言「繼續奮戰（火焰）」為情同兄弟的Zeus打氣。