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台北股市今（20）日終場下跌160.44點或0.7%，收在22688.36點，失守5日線，成交量為3768.75億元；其中三大法人合計賣超250.3億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超321.6億元；投信「連3買」，今日買超52.18億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超19.12億元，合計三大法人賣超250.3億元。投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵股價上漲近5%，連帶推動科技股的表現，美股四大指數昨日漲多跌少，也激勵台北股市今日持續走高，開盤上漲24.11點、來到22872.91點，不過盤中權值股熄火，拖累指數由紅翻黑，再加上今日台指期結算，尾盤迎來賣壓，終場下跌160.44點或0.7%，收在22688.36點，失守5日線，成交量為3768.75億元。中小型股也同步後繼無力，櫃買指數以256.5元開出，最高一度來到257.7點，午盤過後遇到賣壓，終場下跌0.47%或0.18%，收在255.82點，不過5日線有守，成交量為860.21億元。權值股跌多漲少，權王台積電以1045元開出、上漲5元，盤中最高一度來到1050元，可惜隨後遇到賣壓襲擊翻黑，最低一度來到1020元，終場下跌15元或1.44%，收在1025元，失守5日線，拖累大盤指數就有122點，也就是說今日有7成以上的跌點都是來自於台積電；鴻海是權值三雄中唯一守紅盤的，今日以206.5元開出、上漲3元，盤中最高一度來到208.5元，上漲5元，終場上漲2.5元或1.23%，來到206.5元，不過日K呈現連5黑，5日線得而復失，挹注大盤指數就有11點；聯發科則是以1285元開出後，最高一度來到1300元，盤中遇到賣壓襲擊，最低一度來到1260元，終場收在1275元，下跌10元或0.78%，月線得而復失，5日、10日、半年線失而復得，拖累大盤指數就有5點。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、陽明、鴻準、中信金、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻準、陽明、長榮。