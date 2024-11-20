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▲唐德惠出書希望幫助眾生。（圖／記者李欣容攝）

53歲女星唐德惠（黃子芸）過去曾和日本女優小澤圓以及香港男星王書麒合作三級片《偷情男女》走紅，後來剃度出家，近來她出書《一念心 改寫神的劇本》，今（20）日她出席新書記者會，分享出家的心路歷程，和三太子約定禁慾，沒想到竟讓她雌激素直接歸零。唐德惠過去曾出過嚴重車禍，最近一次是在她剃度前，當時她開車出門，被一台逆向的車子迎面撞上，當下她只想，「死了，完蛋了」，再次醒來已經躺在醫院裡，當下第一個想法是，「原來我還在呼吸。」唐德惠講著講著就哭了，直說現場看到這麼多媒體，相當感動。生命的無常也讓她決定要剃度出家，唐德惠也說從命宮、八字都可以看出是否有佛緣，真正投入修行已經10多年，唐德惠說，「剃光頭的時候，每天剃都會流血，枕頭上都是血，才知道原來頭髮剃光之後，比嬰兒的小屁屁還嫩。」唐德惠47歲時和三太子約定，3年不碰熱水，冬天也是沖瀑布，後來三太子又近一步要求她斷慾，本來一開始也沒覺得怎樣，後來覺得身體怪怪的，以為自己更年期，去檢查才發現雌激素已經是零，現在她在看美女、帥哥，都只是純欣賞，不會動念。唐德惠說，出家最難就是戒斷對父母的恩情，起初父母不能接受，到後來全力支持，期間經歷疫情，唐德會硬著頭皮跟大和尚請假回去看爸爸，但隔天又要回佛堂，唐德惠的兒子已經38歲也已經結婚育有2個兒子，由於出家親情也要斷念，她很感謝媳婦給兒子一個家。唐德惠和前夫婚姻維持不到1年就離婚，多年後才得知對方病逝，她也想藉此機會告訴對方「我愛你」，因為從來沒對他說過。