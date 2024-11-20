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勞動部勞動發展署北分署一名吳姓員工疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，謝宜容雖遭停職，但至今仍神隱未出面道歉，而勞動部昨日公布報告中一句「目的良善」更是引爆眾怒。民眾黨今（20）日痛批，整個霸凌調查報告跟後續處理，讓人看見什麼叫官官相護。民眾黨透過臉書粉絲團指出，調查報告超扯內容曝光，勞動部長何佩珊才在立院回應「關於目的良善，這是專家們的專業用語，不代表認同霸凌行為」，但整個霸凌調查報告跟後續處理，更讓人看見什麼叫官官相護，涉嫌霸凌的北分署署長只調離原職位，降調為非主管職。而且她早在2月初就被投訴過，當時還被勞動部次長約談，只不過談完什麼事都沒有，她繼續在辦公室羞辱下屬。等到真的有公務員受不了悲憤離世，勞動部竟然還要追頒勞動獎章。這也能喪事喜辦？？？民眾黨指出，誇張的還有，勞動部長何佩珊被爆料曾打電話給民進黨副秘何博文，要他轉告強力追打霸凌案的民進黨議員「差不多一點」，甚至搬出自己的前老闆、大靠山，也就是民進黨立院黨團總召柯建銘，要爆料議員別搞到「派系對幹」，對此何佩珊也在立院承認的確有致電民進黨副祕找議員溝通。民眾黨提到，根據勞安所2022年調查，約有5.8％，也就是近43萬名勞工，一年內曾遭遇包括威脅、恐嚇、羞辱、歧視、排擠、霸凌、欺凌、騷擾等心理暴力，但理應是勞工後盾的勞動部，卻帶頭霸凌公務員，看來賴清德總統似乎選擇延續蔡英文前總統說的那句「你們要自立自強啊」。