我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院第二會期即將休會，立法院長韓國瑜今（20）日召集朝野協商，因本會期是預算會期，朝野3黨先有共識，本會期延會到明年1月22日。因1月25日就開始放農曆新年連假，朝野立委等於是要開會到過年前3天再休息。不過接下來討論，針對國營事業預算的密集協商，國民黨團總召傅崐萁質疑，為什麼協商都非要下午3點，不能一早9點就開始協商？傅崐萁說，既然要協商，就應該要早上9點就開始，但近來協商都是要到下午3點，如果能在早上就協商，大家的專注力也比較高。議事處長高百祥說明，因8個常設委員會都還在開會，各委員會專委都須待在委員會，下午再協商，會比較方便。不過傅崐萁認為，若能把朝野協商預算的時間都訂出來，各委員會召委就可以配合時間安排議程，不見得會讓議事人員忙不過來。韓國瑜最後裁示，下周的預算協商先訂在下午3點，但未來其他議案協商，如果可以的話，也不限於下午，早上9點就開始協商，當然沒問題。