我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，台灣隊成功晉級4強前進東京巨蛋，並於明天迎戰委內瑞拉。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（20）日表示，台灣英雄們即將登上日本東京巨蛋，在這個全國團結一心、齊心應援的時刻，「我們都相信『台灣尚勇』，一起邁向冠軍！」民進黨今舉行中常會，黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。賴清德表示，上週到前天，全體國人同胞都團結在一起、齊聲吶喊，為世界12強棒球賽的台灣英雄們加油打氣，不管是在比賽現場、或是電視機螢幕前的國人朋友，都是Team Taiwan的最佳第10人。賴清德提到，這是台灣睽違21年，在國際級成棒比賽中闖進四強，他要感謝教練團和球員們，在賽場上用沉穩、果決的精彩表現，帶給全體國人無數的感動時刻，他也要感謝全體後勤團隊，充分發揮專業，隨時支援，讓選手在賽場上都能盡情發揮。賴清德強調，明天台灣英雄們即將登上日本東京巨蛋，在這個全國團結一心、齊心應援的時刻，「我們都相信『台灣尚勇』，一起邁向冠軍！」此外，賴清德表示，為了協助國內的產業蓬勃發展，在這個月7號，行政院公布「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口 」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路，同時也提供普惠貸款、租稅優惠，以及信保機制等三項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，目的就是要以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小，都可以一起成長茁壯，也惠及全體國人。另，民進黨也邀請大恆國際法律事務所所長主持律師李荃和、中興大學法律專業學院院長暨法律系主任陳信安，以「憲法訴訟法惡修之問題與因應」為題進行專案報告。賴清德表示，對於攸關人民權益及憲政運作的《憲法訴訟法》修法，有超過300位律師及民眾於16日發起遊行，表達社會各界對於本次修法的憂慮。賴清德提到，2024年的統計指出，憲法法庭每個月至少新收近百或破百件案件數，司法院也說明，目前九成以上的案件都是關於人民權益的聲請案，李荃和及陳信安也提醒，若國民黨主導《憲法訴訟法》修正草案通過，將可能造成憲法法庭運作在制度、實體、價值、效益面等四大問題，尤其關注的是，相對弱勢族群的權利將會受損，導致憲法法庭作為人民權益救濟的最後一道防線無法發揮作用。賴清德提醒，全民一起來關心此議題，也呼籲立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」之義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，更請民進黨立院黨團同志，守護憲法秩序、保障人民的基本權利，堅守崗位反映律師界及公民社會的意見。