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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容霸凌員工，導致員工在辦公室輕生亡，震驚社會，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院備詢時被藍綠白立委輪番砲轟，最後承諾將對謝宜容做出停職處分。勞動部下午4時召開考績會，傳出謝宜容不等開鍘先行請辭，查詢勞發署網站發現，謝宜容分署長的簡介內容早已被下架。勞動部長何佩珊昨日針對勞動部員工之死提出調查報告，報告稱員工輕生與職場霸凌並無直接關係，還稱謝宜容的確言語過度嚴厲，但目的良善，引發眾怒，何佩珊昨稱，將謝宜容調離主管職，並送考績會。不過，外界對於謝宜容調職的處分並不滿意，何佩珊今在立法院承諾會將謝停職，更在會議中傳出謝宜容已經請辭，勞動部及勞發署都稱還沒接到消息，查看勞發署網站，謝宜容分署長的簡介早已在昨日被下架。