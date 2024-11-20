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▲統一獅先發投手古林睿煬轉戰日本職棒。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

▲台灣好手王柏融在日職表現並不理想。（圖／資料照，取自火腿官網）

▲古林睿煬加能日本職棒，有許多課題需要面對。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝 ）

▲古林睿煬確定加盟日本火腿。（圖／社群中心製表）

統一獅隊王牌投手古林睿煬今年大豐收，不僅拿下年度MVP，同時也確定旅日，加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士隊。古林睿煬是中職養成旅外的代表性投手，今年大放異彩，戰績古林睿煬10勝2敗，防禦率僅1.66，奪得中職防禦率王，並且成為統一獅隊進軍季後賽的關鍵戰力。日職火腿正處於重建期，認為古林是罕見的即戰力投手。2019年，同樣來自火腿隊的王柏融曾以「台灣大王」之姿加盟，然而其旅日生涯未如預期般成功。王柏融生涯在日職一軍的打擊率僅2成35，未能展現過去在中職第一強打的實力，且有大部分的時間都待在二軍。日本與台灣職棒在比賽強度、投手球路、文化適應等多方面的差異，是王柏融未能在日職站穩的重要原因。王柏融也曾坦言，對日職投手的變化球不熟悉，並且在心理調適與生活適應上面臨壓力。古林睿煬的挑戰不比王柏融低，