統一獅隊王牌投手古林睿煬今年大豐收，不僅拿下年度MVP，同時也確定旅日，加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士隊。不過上一個中職出產的「旅日大物」王柏融表現並不理想，雖然頂著中職「四冠王」的頭銜轉戰日職，最終表現卻非常不理想。如今古林睿煬再度撞開挑戰日職的大門，能否站穩腳步仍須觀察。
古林睿煬的中職表現：穩定王牌的崛起
古林睿煬是中職養成旅外的代表性投手，今年大放異彩，戰績古林睿煬10勝2敗，防禦率僅1.66，奪得中職防禦率王，並且成為統一獅隊進軍季後賽的關鍵戰力。
四縫線速球達到150公里上下，不僅球速快而且控球穩定是古林睿煬的招牌，同時滑球、變速球等多樣化武器，加上古林具備良好的心理素質，抗壓性高，很少單局大量失分。
日職火腿正處於重建期，認為古林是罕見的即戰力投手。根據《日刊體育》的報導，火腿隊對古林進行了詳細評估，認為他有望立即進入先發輪值，補強球隊的投手戰力。然而，日職一軍強度高過中職，火腿隊的輪值位置亦需透過激烈的競爭才能站穩腳步。
「台灣大王」失敗的旅日生涯
2019年，同樣來自火腿隊的王柏融曾以「台灣大王」之姿加盟，然而其旅日生涯未如預期般成功。
王柏融生涯在日職一軍的打擊率僅2成35，未能展現過去在中職第一強打的實力，且有大部分的時間都待在二軍。日本與台灣職棒在比賽強度、投手球路、文化適應等多方面的差異，是王柏融未能在日職站穩的重要原因。王柏融也曾坦言，對日職投手的變化球不熟悉，並且在心理調適與生活適應上面臨壓力。
古林睿煬的挑戰不比王柏融低，尤其日本職棒打者普遍更細膩，選球、打擊技巧都比中職更出色，古林睿煬不僅要維持上季優異的水平，還要不斷進化，才有機會站穩先發輪值。
整體而言，古林睿煬加盟重建中的火腿，確實有更大的機會擠進先發輪值，但勢必會遇到一段撞牆期，此時心態上要格外堅強，若信心崩盤，就可能一洩千里。另外，保持健康，減少傷痛的時間，也是能否立足日本職棒的關鍵。
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古林睿煬是中職養成旅外的代表性投手，今年大放異彩，戰績古林睿煬10勝2敗，防禦率僅1.66，奪得中職防禦率王，並且成為統一獅隊進軍季後賽的關鍵戰力。
四縫線速球達到150公里上下，不僅球速快而且控球穩定是古林睿煬的招牌，同時滑球、變速球等多樣化武器，加上古林具備良好的心理素質，抗壓性高，很少單局大量失分。
日職火腿正處於重建期，認為古林是罕見的即戰力投手。根據《日刊體育》的報導，火腿隊對古林進行了詳細評估，認為他有望立即進入先發輪值，補強球隊的投手戰力。然而，日職一軍強度高過中職，火腿隊的輪值位置亦需透過激烈的競爭才能站穩腳步。
「台灣大王」失敗的旅日生涯
2019年，同樣來自火腿隊的王柏融曾以「台灣大王」之姿加盟，然而其旅日生涯未如預期般成功。
王柏融生涯在日職一軍的打擊率僅2成35，未能展現過去在中職第一強打的實力，且有大部分的時間都待在二軍。日本與台灣職棒在比賽強度、投手球路、文化適應等多方面的差異，是王柏融未能在日職站穩的重要原因。王柏融也曾坦言，對日職投手的變化球不熟悉，並且在心理調適與生活適應上面臨壓力。
古林睿煬的挑戰不比王柏融低，尤其日本職棒打者普遍更細膩，選球、打擊技巧都比中職更出色，古林睿煬不僅要維持上季優異的水平，還要不斷進化，才有機會站穩先發輪值。
整體而言，古林睿煬加盟重建中的火腿，確實有更大的機會擠進先發輪值，但勢必會遇到一段撞牆期，此時心態上要格外堅強，若信心崩盤，就可能一洩千里。另外，保持健康，減少傷痛的時間，也是能否立足日本職棒的關鍵。