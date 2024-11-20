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前中職統一獅投手古林睿煬與北海道日本火腿鬥士隊達成加盟共識，下週二將在台灣舉行入團記者會，合約可能為3+1年，這位24歲的王牌土投不僅成為台灣旅外自由球員制度展開後的投手第一人，更有望挑戰前輩陳偉殷的1.7億日元年薪，成為台灣史上最高薪的旅日投手。古林睿煬與去年亞冠賽對上日本職棒，前5局演出15上15下，主投6.2僅被敲出3安、失1分，好表現令日本網友驚艷，紛紛喊話要他來日本打球，火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹近日也透露，從今年春季就多次親赴台灣視察古林，給人一種快速成長的感覺，「我深信他未來還有很大的成長空間。」古林本季結束累積中職年資滿3年，可行使旅外球員權利，多支日職球隊表達興趣，最終由日本火腿拿到議約權，古林所屬經紀公司先前透露，會以3＋1的複數年約和火腿隊討論，希望幫選手爭取到好的合約。古林去年好表現獲獅隊肯定，加薪10萬（加薪比例43.38%），月薪33萬，去到日職月薪有望翻倍成長，台灣新生代強投孫易磊去年和火腿簽下4年合約，日媒披露育成選手年薪為600萬（約新台幣131萬），推定簽約金總和9000萬日幣，古林這位即戰力除了3年的複數年合約外，第4年將會談雙向合約，讓他有機會一口氣進帳年均百萬美元，甚至可挑戰「破億」日圓大約。中職過去有不少投手到日本發展，可惜都未能站穩日職舞台，2010年中職開始實施自由球員制度，曾有8人行使資格過，其中僅王柏融與火腿簽約，其他都續留原隊，而古林將是第一位成功旅外的投手。過去2011年陳偉殷獲得中日龍大幅加薪，年薪來到1.7億日圓，外加激勵獎金5000萬日圓，共計2.2億日圓，正式成為台灣史上最高薪旅日投手，2015年以育成合約加盟樂天金鷲至今的宋家豪，去年成為日職史上首位達成生涯百次中繼里程碑的台灣球員，日媒推測本季年薪達1.1億日圓，古林未來若能站穩日職舞台，年薪億元不是夢。