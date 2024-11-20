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▲大根遭爆料，和長榮航空空姐Jordan（喬登）未婚生子。（圖／中天綜合台提供）

▲小優否認有向媒體做任何爆料，大根也稱無法確定。（圖／小優IG）

32歲藝人大根（本名黃亮鈞）個性幽默，活躍在各大節目上，近來他遭爆料未婚生子，孩子的孩子的母親據傳是長榮航空空姐Jordan（喬登），對此，大根也點名小優，認為是對方在亂說話，小優也回應自己沒有爆料任何事，老闆吳宗憲因此介入協調：「兩個人我都跟他們聊過了，好像有一點誤會吧。」對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問吳宗憲，他也表示，無論如何真心誠意負責才是真男人，話鋒一轉又忍不住開玩笑：「可惜（大根）沒有小孩。」據《鏡週刊》報導，和前女友愷愷結束戀情後，大根便和Jordan交往，由於兩人未登記結婚，Jordan的社群平台也幾乎未留下兩人共同生活的痕跡，對於懷孕與生子過程相當低調。對此，大根立刻否認消息，還指控小優是爆料者，強調自己雖然怕得罪小優老闆吳宗憲，但還是要將話挑明說，「我就算生小孩也沒關係，因為我真的想，但藝人去說這件事很可怕，為何小優要亂爆料？」對此，小優回應自己完全沒有跟媒體爆料，會去跟大根把誤會解開，經紀公司也回覆，大根當下在開玩笑時酒吧裡很多人，「旁邊也不知道是誰聽到去爆料的。」強調大根已經打電話給小優，完全是烏龍一場，「大根本人回覆也不能確定是不是小優爆料的。」大根當時只是因為不想社交，開玩笑說女朋友已經懷孕7個月來推託邀約，沒想到被當真爆料出來。對於大根如果真的有未婚生子，吳宗憲不認為有什麼，「敢當爸爸就要敢扛責任，那到底是有沒有小孩啊？台灣孩子太少了，大家多生一點吧。」小優老闆吳宗憲也跳出來充當和事佬，坦言：「我來問問大根，他們都不敢騙我的，至於小優那我就不知道了，會不會是習慣了大嘴巴？如果真的沒有，那就是烏龍一樁啦。」《NOWnews今日新聞》記者詢問吳宗憲對這次烏龍事件的看法，他直言：「時代真的不一樣了。以前未婚生子好像是個罪名，就是活得太前進了！被批判得受不了，現在誰還在乎這個？能夠真心誠意負責任才是真男人。」這次又得充當和事佬，吳宗憲也笑說不覺得麻煩，「覺得很好玩。真心誠意的溝通，他們雙方面都很開心。」