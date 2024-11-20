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勞動部勞發署發生公務員4日輕生，後續發現可能受到勞發署北分署長謝宜容職場霸凌。國民黨立委質問，外傳謝宜容已經請辭，並一走了之。勞動部長何佩珊表示，今（20）日16時會召開考績會討論該案，「還沒有做出處分之前不會准辭呈。」對此，勞動部說明，「人事處並無收到謝分署長相關請辭信，16時將進行考績會，會後會提供新聞稿讓各位參考」根據《中時新聞網》報導，謝宜容已經請辭，並且理由是要到國外陪孩子。對此，何佩珊現場否認有收到謝宜容請辭。作為謝宜容直屬長官、勞發署長蔡孟良也說，「沒有，沒有這樣的事。」何佩珊質詢時指出，將記謝宜容2大過並停職、勞動力發展署署長蔡孟良1大過調離主管職，全案移送監察院和檢調。國民黨立委徐巧芯、葉元之及鄭正鈐均表示，謝宜容在事發後不出面，不願意出席記者會、立法院質詢，現在又傳出將一走了之，不當公務員，認為無論怎樣開考績會都沒有效果。何佩珊面對鄭正鈐質詢時強調，目前為止沒有收到請辭，「還沒有做出處分之前不會准辭呈。」