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自從前總統川普（Donald Trump）在美國總統大選勝選以來，矽谷大數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）的市值已經暴增逾230億美元，漲幅更勝AI教父輝達（Nvidia），投資人押注與川普關係密切的帕蘭泰爾，將在川普2.0時代成為美國當局增加預算支出的最大贏家之一。根據《金融時報》報導，帕蘭泰爾的股價在過去一年上漲了兩倍，本週二收盤上漲2.8％後到達62.98美元，這使得帕蘭泰爾目前市值已接近1400億美元。帕蘭泰爾在2003年創立，創辦人之一是與川普、馬斯克往來密切的PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel），帕蘭泰爾的主要業務是協助客戶整理分析大量數據，從數據中找出模式，並藉此提出可改善營運方式的建議。帕蘭泰爾的客戶包括企業與政府部門，而美國政府正是帕蘭泰爾的最大客戶，中情局、國安局、軍警部門等等，各政府機構都有使用帕蘭泰爾的系統，業務從國安、移民、太空探索等等都有涉及，包山包海。帕蘭泰爾與馬斯克的特斯拉，國防AI新創公司Anduril，被稱為是川普交易的「鐵三角」，將因川普重返白宮獲利，這三家公司被視為是2.0時代的最大贏家。