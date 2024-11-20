我是廣告 請繼續往下閱讀

華南金控今（20）日舉行線上法說會，由於今（2024）年獲利比往年好，累計前10月自結稅後淨利196.01億元，年成長6.94%，每股稅後盈餘（EPS）1.42元，總經理李耀卿表示，獲利提升股利應該也會同時提升，「原則上會比去年來得好」，當然還是要綜合考量集團永續經營、財務健全程度及未來成長的需要，再做最後股利政策的決定。華南金與華南銀行獲利持續刷新歷年同期新高紀錄，第3季單季獲利雙雙登上歷年單季新高，旗下證券及產險子公司今年前3季獲利齊步超越去年全年表現。華南金2024年前3季自結稅後淨利178.52億元，年成長5.7%，每股稅盈餘1.30元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）11.17%、資產報酬率（ROA）0.59%，淨值年增11.6%。總資產隨業務成長穩健擴增，在今年第1季本公司與子公司華南銀行已同步突破4兆元關卡。華南金子公司華南銀行2024年前3季在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長挹注下，自結稅後淨利162.56億元，年成長4%，EPS為1.56元，年化ROE為9.28%、ROA 0.55%，占集團獲利貢獻84%。業務動能持續推進，並維持同業間良好地位與排名，包括國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第1名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名、基金保管規模以1.26兆元名列銀行同業第2名。至於子公司華南永昌證券2024年前3季受惠資本市場交易熱絡，經紀及承銷業務收入均較去年同期成長，自結稅後淨利16.65億元已超越去年全年獲利，年增41.8%，EPS為2.54元。經紀業務市占率2.71%，融資餘額市占率5.09%，分別排名公股第1、2名。另一子公司華南產險因本業及資金運用收益增加，2024年前3季自結稅後淨利11.81億元亦超越去年全年獲利，年增78.7%，EPS為5.90元；簽單保費總收入111.49億元，刷新歷年同期新高紀錄，市占率5.42%，同業排名第6名，並成立「商品創新研發小組」，加速各險種新商品開發、強化保險商品差異化、提升整體競爭力。至於明年股利發放政策，華南金總經理李耀卿指出，今年獲利比往年好，獲利提升股利應該也會同時提升，「股利原則上會比去年來得好」，只是也要綜合考量集團永續經營、財務健全及未來成長需要等因素，再做最後股利政策的決定。至於會不會拉高股票股利比重？李耀卿強調，還是要從永續經營角度考量，原則上目前仍以現金為主，股票為輔，跟去年原則類似，會先用這樣的股利政策原則，向董事會做提報。