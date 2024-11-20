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衛環委員會今（20）日針對勞發署公務員輕生進行超過7小時的專案報告。民進黨立委陳瑩質詢談到，勞發署長蔡孟良是個認真主管，可惜受到這件事情坡及。勞動部長何佩珊眼淚再度潰堤說，蔡孟良本來要退休，是她慰留對方，認為自己拖累蔡孟良，哭著說「我也不適任，我會向行政院主動請辭！」勞發署本月4日發生吳姓資訊分析師在勞發署北分署辦公室輕生，後來經查可能與勞發署北分署長謝宜容職場霸凌相關，但是謝宜容並未出席昨（19）日記者會，也並沒有出席今日立法院專案報告。何佩珊今日接受超過7小時的專案報告，不分藍綠白立委都表達氣憤之時，何佩珊在會中也數度灑淚。陳瑩先問，謝宜容是否是蔡孟良所推薦？因為根據了解，分署長是簡任缺，並分勞發署長可以決定。她也很遺憾，蔡孟良是個很熱心工作的人，本來就可以退休，而且已經申請退休，但是還是受到事件波及，真的有點倒楣，最後會吃下1個大過，並被調離主管職。她也說，蔡孟良重頭到尾都承認這一切都是他的責任、錯，承擔所有錯誤，那麼，認為這才是公務員的風骨。一旁的何佩珊就眼淚潰堤，說自己也很感謝蔡孟良，「因為他本來要退休，是我硬把他留下來，是我懇求他留下來」，這段時間幫助他包括多元陪伴服務方案、台印合作備忘錄（MOU），很有榮幸一起共事，「我也很抱歉，我拖累了他」她隨即表示，「我也不適任了，我會向行政院主動請辭。」民進黨立委張雅琳質詢時，給何佩珊1分鐘反思520上任迄今半年歷程。何佩珊表示，「我不敢有期許，也沒有任何遺憾」，這6個月獲得很多文官朋友的幫助，非常感謝，是難得寶貴經驗。