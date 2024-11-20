上月中蘋果突襲上架的全新iPad mini 7台灣終於開賣了！今（20）日官網開放下單，售價16900元起，相較於上一代已經有3年之久，跟上一代相比iPad mini 7的外型幾乎是一模一樣，根據日前3C達人廖阿輝開箱分享，新機解決了上一代「果凍螢幕」的痛點，雖然螢幕依舊只有60Hz更新率，但處理器升級到A17 Pro可以支援不少3A大作遊戲。想買新機最直接的優惠就是蘋果的教育方案，可以直接折價2000元，momo也不錯，多花300元防摔殼、保護貼直接入手。
🟡iPad mini 7網購平台同步開賣，教育價、網購優惠如下：
📍蘋果教育方案：128GB教育價14900元、256 GB教育價18400元、512 GB教育價25400元。
📍Momo購物：128G＋三折防摔殼+鋼化保貼組，原價17590元，特價17200元
📍燦坤線上商城：即日起至11月24日前加送價值680元快充頭。
📍PChome 24h ：售價16900元，加送磁力觸控筆，非原廠觸控筆。
被譽為蘋果最強「遊戲神器」iPad mini，距離上一代iPad mini 6已經有3年之久才推出新機 iPad mini 7，規格攤開一看，網友認為誠意不足，更新內容不多，覺得只是「常規升級」；再加上這次全面改為eSIM，有人直言是「硬傷」；而螢幕依舊沒有升級到120Hz，對於玩家來說爽度不夠。
身為重度遊戲玩家的3C達人廖阿輝，日前取得實機開箱。廖阿輝提到iPad mini 7需要特別注意的是，只有支援Apple Pencil Pro和一般版的Apple Pencil，而民眾在意的「果凍螢幕」，廖阿輝實測認為新機有明顯的改善，但螢幕依舊是傳統的60Hz有點可惜。
另有人覺得沒有直上A18晶片很不給力，廖阿輝在測試時發現，其實A18跟A17 Pro性能幾乎是差不多，且iPad mini 7同樣可以支援死亡擱淺、惡靈古堡村莊4 重製版等3A等級的遊戲大作。廖阿輝認為iPad mini 7有明確的市場定位，功能強、方便攜帶，會是最方便、出場率最高的遊戲機。
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身為重度遊戲玩家的3C達人廖阿輝，日前取得實機開箱。廖阿輝提到iPad mini 7需要特別注意的是，只有支援Apple Pencil Pro和一般版的Apple Pencil，而民眾在意的「果凍螢幕」，廖阿輝實測認為新機有明顯的改善，但螢幕依舊是傳統的60Hz有點可惜。
另有人覺得沒有直上A18晶片很不給力，廖阿輝在測試時發現，其實A18跟A17 Pro性能幾乎是差不多，且iPad mini 7同樣可以支援死亡擱淺、惡靈古堡村莊4 重製版等3A等級的遊戲大作。廖阿輝認為iPad mini 7有明確的市場定位，功能強、方便攜帶，會是最方便、出場率最高的遊戲機。