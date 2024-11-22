我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國是台灣人出國第6大目的地，今年已超過84萬人前往，隨著大量觀光客到來，也吸引了部分台灣人置產。悅榕集團創辦人何光平接受《NOWnews今日新聞》專訪時點名，泰國東部地區正在發展，相當具有前瞻性，另外安達曼海岸也具有巨大潛力。根據觀光署統計，今年1至9月，國人出國目的地中，泰國排行第6名，已累計84萬1461人次。泰國政府7月12日最新宣布，台灣等93個國家旅客正式免簽入境待遇自7月15日起開始實施，停留天數也從30天延長至60天，旅客持6個月以上有效護照與機票就可以入境。當大量遊客到訪，有些人會在當地置產。悅榕集團創辦人何光平接受《NOWnews今日新聞》專訪時分析，泰國大概有兩個主要發展區域，一個是曼谷，撇開曼谷不談，另一個區域就是所謂的東部經濟走廊或EEC，這是從曼谷一直到芭堤雅（Pattaya）的所有土地，泰國政府正在該地區發展輕工業和智能產業，且正在興建一條輕軌，以開發整個區域，其中一個城市叫羅勇（Rayong），因此，從Chonburi（春武里府）、Rayong 或泰國東部地區開始，整個地區都在發展，「我認為這將會是非常有前瞻性的」。何光平也提到，芭堤雅（Pattaya）有一些旅遊業，基於經濟原因，來自台灣、日本或任何地方的大部分工業都會設在那裡，另一個他認為有巨大潛力的區域則是安達曼海岸，安達曼海岸基本上就是潘那省，也就是卡拉和潘那、甲米和普吉島，「我認為它們最有旅遊發展潛力。因此，一個是緊鄰曼谷東部的工業發展，另一個是安達曼的這三個省份的南部地區的旅遊發展」。以普吉島為例，近年許多台灣人也前往普吉島置產。現如今普吉島開發競爭激烈，世界第四大飯店集團「悅榕集團」經營普吉島已30年，將毒性大的廢棄錫礦透過再生計畫，發展出旗艦渡假村。何光平認為，未來5到10年內，普吉島開發的競爭肯定會更激烈。主要來自兩方面。現在有外國開發商進駐，特別是俄羅斯的開發商，還有曼谷的大型開發商，他看好未來5年或10年內只會越來越多。「這對我們的意義非常顯著！」何光平解釋，從好的方面來看，房地產市場會增長得更大。隨著泰國整體經濟市場的增長，房地產市場也只會有所改善，因為很多在任何地方購買房地產的人，都也希望能夠出售他們的房地產。因此，如果不存在一個龐大且活躍的市場前提下，人們會買，但卻無法賣，這會讓很多人卻步。何光平說明，如果有一個非常大的市場，例如曼谷目前規模的市場，人們就更容易在曼谷買房，因為相對可以輕鬆賣出。所以這是正面的一部分。另一個正面的因素是「競爭會讓我們變得更好」，我們被迫要有更好的表現，消極的一面則是，如果我們不夠用心、不創新，我們就會落後。何光平說，「對我來說，我的一生都是在理所當然的情況下過著商人的生活。競爭是會有的。我從來沒有在沒有競爭的地方經營過。所以對我來說，競爭是生活的一部分。」